سياسة
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ما مصير نادي تشيلسي الإنجليزي بعد العقوبات على مالكه الروسي؟
قال وزير التكنولوجيا البريطاني إن أي عرض لشراء نادي تشيلسي يجب أن يكون من خلال الحكومة. وذلك بعد إعلان رجل الأعمال الروسي ومالك النادي رومان أبراموفيتش عرض النادي للبيع.
ما مصير نادي تشيلسي الإنجليزي بعد العقوبات على مالكه الروسي؟
FILE PHOTO: Chelsea v Sunderland - Barclays Premier League / Reuters
11 مارس 2022

أعلن وزير التكنولوجيا البريطاني كريس فيليب أن أي عرض لشراء نادي تشيلسي يجب أن يجري من خلال الحكومة، وذلك بعد أن فرضت بريطانيا عقوبات على الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي اللندني وأوقفت خططه لبيعه.

وشرح فيليب في حديث لشبكة سكاي نيوز البريطانية، نقلته رويترز، أنه "بحال وجود طرف يرغب في الشراء، فسيتعين على هذا المشتري أو على النادي اللجوء إلى الحكومة وطلب تعديل البنود بما يسمح بإجراء عملية البيع".

وكان أبراموفيتش، الذي خضع لضغوط عقب غزو بلاده روسيا لأراضي أوكرانيا المجاورة قد عرض تشيلسي للبيع الأسبوع الماضي لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه أوقفت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الممنوح للنادي.

وكان الملياردير الروسي واحداً من سبعة أوليغارش روس تعرضوا لعقوبات، بما في ذلك شريكه التجاري السابق أوليغ ديريباسكا.

وأعلن الاسبوع الماضي أنه سيبيع النادي الذي اشتراه في عام 2003 وموّل نجاحاته على المستويين المحلي والأوروبي.

قدرت الحكومة البريطانية صافي ثروته بـ9.4 مليار جنيه إسترليني، لكنها قالت إنها ستخفف من تأثير العقوبات على تشيلسي من خلال السماح للنادي بمواصلة العمل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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