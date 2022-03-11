أعلن الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الجمعة عن الحاجة إلى توقف في المفاوضات الجارية في فيينا، بعد أن كانت قد بلغت مراحل حاسمة.

وكتب وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل عبر تويتر: "ثمة حاجة إلى وقفة في مباحثات فيينا"، في خطوة تأتي غداة إعلان طهران أن واشنطن طرحت "مطالب جديدة" خلال المفاوضات، وبعد أيام من مطالبة روسيا بنيل ضمانات أمريكية مرتبطة بالعقوبات الغربية التي فرضت عليها جراء هجومها على أوكرانيا.

وأضاف في تصريحات صحفية أن "النص النهائي للاتفاق النووي مع إيران جاهز بشكل أساسي وعلى الطاولة.

مشيراً إلى أن "فريق الاتحاد الأوروبي سيكون على اتصال مع جميع المشاركين في محادثات فيينا لإنهاء الاتفاق".

والخميس، أعلنت الولايات المتحدة أنه بات ممكناً "التوصل" إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني "خلال الأيام المقبلة".

وقالت متحدثة البيت الأبيض، جين ساكي، في إفادة صحفية إن وجهات نظر واشنطن وطهران في هذا الملف "أصبحت متقاربة"، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن تايمز".

وأشارت إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الاتفاق النووي مع طهران "خلال الأيام المقبلة".

جاء ذلك غداة عودة كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إلى فيينا، صباح الأربعاء، لاستكمال الجولة الثامنة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتتعارض تصريحات ساكي مع موقف طهران، إذ أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في وقت سابق اليوم، أن مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى "تزداد تعقيداً كل ساعة".

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة وخمس دول أخرى منذ شهور، في فيينا حول صفقة لإعادة فرض قيود على برامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.

والسبت الماضي، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي، في إطار الجهود الرامية لإحياء اتفاق عام 2015.

وقال رئيس المنظمة محمد سلامي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران، إن "إيران وافقت على تزويد الوكالة بالوثائق المتعلقة بالقضايا العالقة بحلول منتصف يونيو (حزيران) المقبل".

واتفاق 2015 وقّعته إيران مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا، وكان يفرض قيوداً على برنامج طهران للحيلولة دون إنتاج أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.