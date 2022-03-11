أشاد أمين عام حلف شمال الأطلسي"ناتو" ينس ستولتنبرغ، بجهود تركيا في تسهيل العمليات الدبلوماسية والسياسية التي قد تفضي إلى حوار سلمي بين أوكرانيا وروسيا. خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة.

وأوضح ستولتنبرغ :"تركيا حليف مهم للغاية، وهي تساهم في الدفاع الجماعي للناتو بعدة طرق"، مضيفاً أن تركيا تلعب أيضاً دوراً رئيسياً في الحرب ضد الإرهاب، ولها حدود مع سوريا والعراق، وهي في موقع استراتيجي".

وتابع: "إن تركيا قدمت مساهمات مهمة للغاية في مهام الناتو مثل تلك الموجودة في كوسوفو والعراق، وشاركت في مهمات الناتو عن طريق إرسال طائرات وسفن إلى العديد من المناطق الأخرى"، مشيراً إلى أنه اتصل بالرئيس رجب طيب أردوغان في الذكرى السبعين لعضوية تركيا في الناتو ونقل إليه تهانيه.

وأردف:"أثني على جهود تركيا في تسهيل العمليات الدبلوماسية والسياسية التي يمكن أن تؤدي إلى حل سلمي في أوكرانيا".

وبيّن ستولتنبرغ أن هجوم روسيا على أوكرانيا حرب غير عادلة وغير مبررة، مؤكداً أن روسيا أظهرت قسوة لم تشهد أوروبا مثلها منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال ستولتنبرغ: "ندعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب وسحب قواته من أوكرانيا والمشاركة في الجهود الدبلوماسية".

وأردف أن الناتو يظهر وحدة وتضامناً ضد روسيا وأن العديد من دول الناتو تفرض عقوبات شديدة على موسكو، مؤكداً أنهم سيستمرون في دعم أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرغ: "الناتو" بدأ تقييماً لمزيد من العقوبات طويلة المدى ضد روسيا.

وبيّن ستولتنبرغ: "فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا يعني ضربات مكثفة ضد أنظمة الدفاع الجوي الروسية ما يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع موسكو".