سياسة
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الرئيس أردوغان: النظام العالمي الحالي أحد أسباب نشوب المشاكل حول العالم
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن النظام العالمي الحالي من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث المشاكل في العالم ولابد من تأسيس نظام عالمي أكثر عدلاً. وأكد أن الدبلوماسية واجبها الأول ليس إحلال السلام لكن تكريسه وتثبيت الاستقرار، وإلا فإن الآلام ستستمر.
الرئيس أردوغان: النظام العالمي الحالي أحد أسباب نشوب المشاكل حول العالم
أردوغان: نريد نظاماً عالمياً يراعي مصالح كل دول العالم وليس الدول الخمس دائمة العضوية فقط / AA
11 مارس 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن النظام العالمي الحالي من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث المشاكل في العالم ولابد من تأسيس نظام عالمي أكثر عدلاً.

وأكد أردوغان في كلمة له في افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي بولاية أنطاليا التركية، أنه لا بد من تأسيس نظام عالمي أكثر عدلاً، ودوماً نردد أن العالم أكبر من خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأضاف: "نريد نظاماً عالمياً يراعي مصالح كل دول العالم وليس الدول الخمس دائمة العضوية فقط".

وأشار الرئيس التركي إلى أن دور مجلس الأمن أصبح غير فعال وأن هذا النظام الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية قد أفلس.

وأردف: "العضوية المؤقتة في مجلس الأمن بلا جدوى، وارتباط العالم بمواقف الدول الخمس دائمة العضوية نظام لا فائدة منه".

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، قال أردوغان إن الدبلوماسية واجبها الأول ليس إحلال السلام لكن تكريسه وتثبيت الاستقرار، وإلا فإن الآلام ستستمر.

وأوضح أن "حقيقة أن أول اتصال رفيع المستوى بين روسيا وأوكرانيا جرى هنا أمس يظهر أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي بدأ في تحقيق هدفه".

وقال: "أوكرانيا تُركت وحيدة في قضيتها العادلة، ويزداد حزننا عندما نرى الأبرياء الذين ماتوا".

كما أكد الرئيس التركي أنه لا يمكن السكوت عن الاعتداء على دولة جارة، و"نرفض ضم روسيا للقرم، لا يمكن القبول أبداً بالممارسات الفاشية ضد المواطنين من أصل روسي الذين يعيشون في العالم الغربي والثقافة الروسية".

انطلقت الجمعة النسخة الثانية من منتدى أنطاليا الدبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية تحت شعار "إعادة بناء الدبلوماسية".

ويأتي المنتدى في نسخته الثانية ليؤكد أهمية الجهود الدبلوماسية خصوصاً في زمن الحروب، وذلك تزامناً مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويعقد المنتدى في مركز "نيست" للمعارض والمؤتمرات بمدينة أنطاليا بين 11 و13 مارس/آذار الجاري تحت شعار "إعادة بناء الدبلوماسية"، وتشارك وكالة الأناضول فيه بوصفها "شريكاً إعلامياً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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