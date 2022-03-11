أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء من 75 بلداً، وممثلي 39 منظمة دولية، في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الجمعة، بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي تحتضنه ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، بين 11 و13 مارس/آذار الجاري، تحت شعار "إعادة بناء الدبلوماسية".

وأفاد جاوش أوغلو بأن "أكثر من ثلث دول العالم، أي نحو 40%، تمثل بأعلى المستويات في منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

وأضاف: "قاعتنا تضم مشاركين من 75 بلداً بينهم 17 رئيس دولة وحكومة، و80 وزيراً، و39 من ممثلي المنظمات الدولية".

كان الوزير التركي أجرى لقاءات ثنائية مع نظرائه والمسؤولين الأجانب المشاركين في المنتدى.

إذ التقى اليوم الجمعة نظيرته الغانيَّة شيرلي أيوركور بوتشوي، ووزيرة الدولة والشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمجتمعات في غينيا بيساو سوزي كارلا باربوسا.

كما عقد لقاء مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.