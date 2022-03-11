انعقد المنتدى الخامس للرياضات التقليدية، الذي ينظمه الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية WEC، في العاصمة الأذربيجانية باكو، يومَي 5 و6 مارس/آذار الجاري، بشعار "إحياء الرياضات التقليدية"، وبحضور 140 مشاركاً من 45 دولة لوضع خارطة طريق لمستقبل الرياضات التقليدية.

وتعدّ الرياضات التقليدية اهتماماً حديثاً يهدف إلى المحافظة على الرياضات والألعاب التقليدية في كل بلد أو منطقة جغرافية، إذ تشتهر كل مجموعة عرقية تاريخياً بمجموعة من الرياضات التقليدية الخاصة.

وفي كلمته الافتتاحية أمام المشاركين في المنتدى، قال رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية نجم الدين بلال أردوغان: "تحتاج الإنسانية إلى مبادئ السلام والتضامن واحترام التقاليد، التي بنى عليها الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية مجالات أنشطته يوماً بعد يوم".

وحضر المنتدى وزراء الرياضة من أذربيجان وغامبيا والنيجر والمكسيك وتركيا ونواب وزراء الرياضة من إيران وكازاخستان وقيرغيزستان ولبنان وبمشاركة رفيعة المستوى من دول عديدة.

ووقع وزراء الشباب والرياضة الأذربيجاني فريد غايبوف، والتركي محمد محرم كاسابوغلو، والنيجيري أدامو سيكو، وزيرة الثقافة البدنية والرياضة المكسيكية آنا غابرييلا جيفارا إسبينوزا، ووزير الرياضة في غامبيا باكاري واي بادجي، بياناً مشتركاً.

مناقشة مستقبل الرياضات التقليدية

ناقشت دول مشاركة بالمنتدى استراتيجيات الاتصال الخاصة بالرياضات التقليدية، وأدلوا بآرائهم حول استراتيجيات الاتصال القابلة للتطبيق على الرياضات التقليدية.

كما أقيمت في باكو الدورة الرابعة لجوائز الرياضات التقليدية، التي ينظمها الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية كل عام، لتكريم المؤسسات والمنظمات والرياضيين الذين يساهمون في الرياضات والألعاب التقليدية في جميع أنحاء العالم.

من جانبه شكر بلال أردوغان، في كلمته النهائية بالمنتدى، جميع المشاركين الذين اجتمعوا لمدة يومين وأظهروا تضامنا كبيرا لإحياء الرياضات التقليدية، وكرسوا أنفسهم لجعل المنتدى مثمراً.

واختُتم المنتدى بعرض "شيفغان" (Çevgan) الذي نظّمه للمشاركين الاتحاد الأذربيجاني للفروسية، أحد الأعضاء المؤسسين في الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية.

كما أعرب أردوغان عن امتنانه لرئيس أذربيجان إلهام علييف ووزير الشباب والرياضة فريد غايبوف، على كرم الضيافة والدعم في باكو.