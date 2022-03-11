سياسة
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واشنطن تقر تمويلاً بـ13.6 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.. تعرَّف التفاصيل
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تخصيص ميزانية مالية لدعم أوكرانيا في التصدي للهجوم العسكري والسيبراني الروسي، وتزويد كييف بأسلحة وذخيرة، شرط أن يذهب نصف المبلغ المرصود للجيش الأمريكي من أجل تمويل نشر قوات بالمنطقة.
واشنطن تقر تمويلاً بـ13.6 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.. تعرَّف التفاصيل
تتضمن حزمة الدعم المالي مبلغ 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين الفارّين من بلادهم بسبب الحرب / Reuters
11 مارس 2022

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة، الميزانية الجديدة للحكومة الفيدرالية، ومن ضمنها تخصيص تمويل قدره 13.6 مليار دولار للأزمة الأوكرانية، ومساعدة كييف على التصدي للهجوم الروسي.

ونقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ينص القرار على أن تخصَّص الأموال لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة، شرط أن يذهب نصف المبلغ المرصود للجيش الأمريكي من أجل تمويل نشر قوات بالمنطقة.

وسيسمح التمويل الأمريكي أيضاً لكييف بحماية الشبكة الكهربائية في البلاد والتصدي للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية.

وتتضمن أيضاً حزمة الدعم المالي مبلغ 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين الفارّين من بلادهم بسبب الحرب.

من جهته قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، إن الحزمة "ستؤمّن أغذية وأدوية وملاجئ ودعماً لأكثر من مليونَي لاجئ وموارد للاقتصاد الأوكراني المدمَّر".

وأضاف أن التمويل "سيتيح أيضاً نقل أسلحة مثل جافلين وستينغر، وسيطمئن بالتالي حلف شمال الأطلسي (ناتو) ويعزّزه"، حسب ما جاء في الصحيفة.

وزوّدَت واشنطن الجيش الأوكراني بقاذفات صواريخ "جافلين" المضادة للدروع وقاذفات صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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