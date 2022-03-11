تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة بـ"تجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا" لأنها ستشعل "حرباً عالمية ثالثة"، وقال: "لن نخوض حرباً ضد روسيا في أوكرانيا".

وحذر الرئيس الأمريكي من أن روسيا "ستدفع ثمناً باهظاً إذا استخدمت أسلحة كيميائية" في أوكرانيا.

وأعلن بايدن أن الولايات المتحدة وحلفاءها قرروا استبعاد روسيا من نظام التجارة التبادلي المعمول به في التجارة العالمية، بما يمهد لفرض رسوم جمركية عقابية رداً على اجتياح أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي: "نتخذ أيضاً إجراءات إضافية لحظر القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الروسي، خصوصاً المنتجات البحرية والفودكا والأحجار الكريمة".

وأوضح أن الولايات المتحدة ستلغي وضع "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" مع روسيا لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.

وسوف يمهّد هذا التغيير، الذي قال بايدن إنه اتُّخذ بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة، الطريق أمام الولايات المتحدة لفرض رسوم على قطاع عريض من السلع الروسية ويزيد الضغط على اقتصاد يقف على حافة ركود شديد.