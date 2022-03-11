سياسة
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اتهمت قراصنة من المغرب.. الجزائر: قرصنة حساب وزارة العدل على شبكة تويتر
اتهمت الجزائر "قراصنة مغربيين" باختراق الحساب الرسمي لوزارة العدل الجزائرية على تويتر، ونشر تغريدات تدعم الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.. ما القصة؟
اتهمت قراصنة من المغرب.. الجزائر: قرصنة حساب وزارة العدل على شبكة تويتر
الجزائر: قرصنة حساب وزارة العدل على شبكة تويتر / AA
11 مارس 2022

قالت الإذاعة الجزائرية الرسمية الجمعة، إن حساب وزارة العدل الرسمي على تويتر تعرض للاختراق، واتهمت الإذاعة الحكومية "قراصنة مغربيين بنشر تغريدات لا علاقة لها بمواقف الجزائر الدولية".

وأضافت: "كل المنشورات التي تُنسب إلى الجزائر وتسيء إلى مواقفها الدولية، لا علاقة لها بالموقع الرسمي لوزارة العدل".

ووفق البيان "سترفع وزارة العدل دعوى قضائية ضد الهجوم السيبراني الذي يستهدف مؤسسة رسمية".

ونشر القراصنة عدة تغريدات تدعم العملية الروسية في أوكرانيا، وتتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "بالنازية وقتل مواطنيه".

ولم يصدر في المقابل أي تعليق من أي جهة مغربية بما في ذلك الحكومة على الاتهامات الجزائرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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