هدّد الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، روسيا بزيادة الضغط عليها عبر العقوبات الاقتصادية في حال استمرار هجومها على أوكرانيا.

وأكد ستولتنبرغ في كلمة خلال ندوة أقيمت في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي جنوبي تركيا الجمعة، ضرورة أن يؤمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء الحرب وسحب قواته من أوكرانيا وقوة الحلول السياسية.

وقال: "ولكنه (بوتين) لا يفعل ذلك حالياً، وفي حال الاستمرار هكذا فإننا سنواصل ضغوطنا عبر عقوبات اقتصادية".

وشدّد على أن حلف الناتو سيواصل دعمه "للشعب والجنود الأوكرانيين الشجعان".

وأشار إلى أن عديداً من الحلفاء قدّموا دعماً هامّاً لعشرات آلاف الأفراد من القوات الأوكرانية منذ عام 2014، وأن تلك القوات تقاتل في الصفوف الأمامية الآن.

وأوضح أنهم يشهدون عقوبات لا مثيل لها سابقاً ضد روسيا، مضيفاً: "جميعها تعطّل الاقتصاد الروسي وتشلّه، وتخلق ضغطًا كبيراً على بوتين... والناتو وحلفاؤه فرضوا عقوبات شديدة كي يمكن خلق أقصى قدر من الضغط على روسيا، إذ على الجميع الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وحول احتمالية أن يتسبب انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف في استفزاز روسيا من عدمه، أكد ستولتنبرغ أن هذا ليس استفزازاً وأنها دول حرة وتفعل ما تريده، ويمكنها اتخاذ قراراتها بحرية، وأن على روسيا احترام قرارات الدول المستقلة الحرة.

وفي وقت سابق الجمعة انطلقت أعمال النسخة الثانية من المنتدى بولاية أنطاليا جنوبيّ تركيا، ويُعقد في مركز "نيست" للمعارض والمؤتمرات، بين 11 و13 مارس/آذار الجاري، تحت شعار "إعادة بناء الدبلوماسية"، فيما تشارك وكالة الأناضول فيه بصفتها "شريكاً إعلامياً".​