سياسة
2 دقيقة قراءة
خلال منتدى أنطاليا.. الناتو يهدّد بزيادة الضغوط على روسيا بالعقوبات
تَوعَّد الناتو روسيا بزيادة العقوبات الاقتصادية عليها إذا استمرت في هجومها على أوكرانيا، كما شدّد أمين عامّ الحلف على مواصلة دعمه "الشعب والجنود الأوكرانيين الشجعان".
خلال منتدى أنطاليا.. الناتو يهدّد بزيادة الضغوط على روسيا بالعقوبات
خلال مشاركته في منتدى أنطاليا، هدّد أمين عامّ الناتو بزيادة الضغط على روسيا بالعقوبات / AA
11 مارس 2022

هدّد الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، روسيا بزيادة الضغط عليها عبر العقوبات الاقتصادية في حال استمرار هجومها على أوكرانيا.

وأكد ستولتنبرغ في كلمة خلال ندوة أقيمت في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي جنوبي تركيا الجمعة، ضرورة أن يؤمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء الحرب وسحب قواته من أوكرانيا وقوة الحلول السياسية.

وقال: "ولكنه (بوتين) لا يفعل ذلك حالياً، وفي حال الاستمرار هكذا فإننا سنواصل ضغوطنا عبر عقوبات اقتصادية".

وشدّد على أن حلف الناتو سيواصل دعمه "للشعب والجنود الأوكرانيين الشجعان".

وأشار إلى أن عديداً من الحلفاء قدّموا دعماً هامّاً لعشرات آلاف الأفراد من القوات الأوكرانية منذ عام 2014، وأن تلك القوات تقاتل في الصفوف الأمامية الآن.

وأوضح أنهم يشهدون عقوبات لا مثيل لها سابقاً ضد روسيا، مضيفاً: "جميعها تعطّل الاقتصاد الروسي وتشلّه، وتخلق ضغطًا كبيراً على بوتين... والناتو وحلفاؤه فرضوا عقوبات شديدة كي يمكن خلق أقصى قدر من الضغط على روسيا، إذ على الجميع الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وحول احتمالية أن يتسبب انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف في استفزاز روسيا من عدمه، أكد ستولتنبرغ أن هذا ليس استفزازاً وأنها دول حرة وتفعل ما تريده، ويمكنها اتخاذ قراراتها بحرية، وأن على روسيا احترام قرارات الدول المستقلة الحرة.

وفي وقت سابق الجمعة انطلقت أعمال النسخة الثانية من المنتدى بولاية أنطاليا جنوبيّ تركيا، ويُعقد في مركز "نيست" للمعارض والمؤتمرات، بين 11 و13 مارس/آذار الجاري، تحت شعار "إعادة بناء الدبلوماسية"، فيما تشارك وكالة الأناضول فيه بصفتها "شريكاً إعلامياً".​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us