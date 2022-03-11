قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميكال: "لا أحد من أوكرانيا يستقبل الروس بالورود، ولا أحد يرغب في إعادة قيام الاتحاد السوفييتي، بل يريد الأوكرانيون إعادة بناء دولتهم والحصول على حرية اختيار مستقبلهم ومستقبل أبنائهم".

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في ندوة على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة، أوضح فيها أن نحو 250 ألف مغترب أوكراني عادوا إلى البلاد للدفاع عنها أمام التدخل الروسي.

وأردف شميكال أن بلاده تنتظر الدعم من الناتو والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة وتركيا، لافتاً إلى أن مئات آلاف الأوكرانيين والأوكرانيات يقاتلون للتصدي للقوات الروسية.

وأشار إلى أن روسيا تقصف المدنيين وتستهدف المشافي أمام أنظار العالم أجمع.

وأوضح أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جاء إلى أنطاليا التركية للمشاركة في اجتماع الخميس مع نظيريه التركي مولود جاوش أوغلو والأوكراني دميترو كوليبا، دون أن يمتلك أي صلاحيات.

وأكد أن بلاده تدعم المفاوضات لإنهاء الحرب بالطرق الدبلوماسية، وهو "ما حصل في اجتماع أمس بأنطاليا، لكن لم نتمكن من الحصول على نتيجة".

ولفت إلى أن بلاده ستواصل مساعيها الدبلوماسية، معرباً عن أمله في الحصول على الدعم من الحلفاء الدوليين لإنهاء الأزمة.