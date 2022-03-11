سياسة
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تباحث مع نظيرَيه الروسي والأوكراني.. أقار يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار قريباً
قال وزير الدفاع التركي لنظيره الأوكراني إن بلاده ستواصل أداء ما على عاتقها لإيصال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، كما أكد لنظيره الروسي أهمية فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا والتوصل إلى وقف إطلاق نار.
تباحث مع نظيرَيه الروسي والأوكراني.. أقار يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار قريباً
شدّد أقار على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار في أقرب وقت / AA
11 مارس 2022

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن بلاده ستواصل أداء ما على عاتقها من أجل إيصال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا وإحلال السلام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أولكسي رزينيكوف الجمعة، حسب بيان عن وزارة الدفاع التركية.

وشدّد أقار على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار بأقرب وقت من أجل عدم وقوع مزيد من الخسائر البشرية، وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين.

من جانبها قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن أقار شدّد لنظيره الروسي سيرغي شويغو في اتصال هاتفي، على أهمية الدعم من أجل إبحار سفن مدنية تركية من المواني الروسية.

وأضافت أن أقار أكّد أيضاً أهمية فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا، والتوصل إلى وقف إطلاق نار بالسرعة القصوى للحدّ من سقوط مزيد من الضحايا.

وأعرب عن استمرار تركيا في أداء ما يلزم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، وتأسيس السلام في المنطقة.

وفي وقت سابق الجمعة أعلنت المديرية العامة للشؤون البحرية التركية، مغادرة 17 سفينة تركية من أصل 18 المواني الروسية في بحر آزوف، بعد أن كانت في حالة انتظار منذ الهجوم الروسي العسكري في أوكرانيا.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدَّدة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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