سياسة
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زيلينسكي: خطف جنود روس عمدةَ ميليتوبول جريمة ضد الديمقراطية
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مصورة أن اختطاف عمدة مدينة ميليتوبول، إيفان فيدوروف، من قبل جنود روس "جريمة ضد الديمقراطية"، وأشار إلى أن روسيا تعرقل عمل الممرات الإنسانية وتعوق وصول المساعدات.
زيلينسكي: خطف جنود روس عمدةَ ميليتوبول جريمة ضد الديمقراطية
زيلينسكي شبّه ممارسات روسيا بأفعال تنظيم داعش الإرهابي / AFP
12 مارس 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن اختطاف جنود روس عمدةَ مدينة ميليتوبول، إيفان فيدوروف، "جريمة ضد الديمقراطية".

وفي رسالة مصورة نشرها عبر حسابه على تلغرام فجر السبت أكد زيلينسكي أن "اختطاف عمدة ميليتوبول يعتبر جريمة، ليس ضد شخص ومجتمع معين في أوكرانيا فحسب، بل ضد الديمقراطية ذاتها".

وشبّه زيلينسكي ممارسات روسيا بأفعال تنظيم داعش الإرهابي.

وفيما يتعلق بإجلاء المدنيين لفت إلى أن القوات الروسية تعرقل عمل الممرات الإنسانية، وأوضح أنه بالرغم من ذلك جرى إجلاء 7 آلاف و144 من 4 مدن، الجمعة.

كما أشار زيلينسكي إلى محاصرة القوات الروسية مدينة ماريبول.

وأردف: "لم يسمح الروس لنا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى ماريبول، ويواصلون تعذيب سكان المدينة".

من ناحية أخرى قال زيلنسكي إن عدد الجنود الروس الذين قتلوا في أوكرانيا تجاوز 12 ألفاً، فضلاً عن أسر آلاف.

وحث أمهات الجنود الروس على عدم إرسال أبنائهن إلى الحرب في أوكرانيا وعدم تصديق أنه يجري إرسالهم إلى مناورات.​​​​​​​

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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