سياسة
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واشنطن تتهم موسكو بانتهاك "مبادئ السلامة النووية" في أوكرانيا
قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم إن أجهزة مراقبة الإشعاع في معظم أوكرانيا لا تزال تعمل، لكنها أبدت قلق واشنطن من "تصرفات روسيا المتهورة وانتهاكات مبادئ السلامة النووية".
واشنطن تتهم موسكو بانتهاك "مبادئ السلامة النووية" في أوكرانيا
محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا تعرضت لقصف روسي قبل أسبوع
12 مارس 2022

اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك مبادئ السلامة النووية قائلة إنها قلقة من "استمرار القصف الروسي على منشآت نووية" في أوكرانيا، لكنها أضافت أنه لم تُرصد أي مؤشرات على حدوث انبعاث إشعاعي حتى الآن.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم في تغريدة على تويتر إن أجهزة مراقبة الإشعاع في معظم أوكرانيا لا تزال تعمل رغم أن الولايات المتحدة قلقة من نقص البيانات من مراقبي الضمانات في تشرنوبيل أو زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

ويخضع الموقعان لسيطرة القوات الروسية لكن يجري تشغيلهما من قبل موظفين أوكرانيين في ظروف تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تعرض سلامة المنشأتين للخطر.

وقالت جرانهولم: "لا نزال نشعر بالقلق إزاء تصرفات روسيا المتهورة وانتهاكات مبادئ السلامة النووية".

وأضافت: "نتابع الأنباء التي أفادت بوقوع أضرار بمنشأة أبحاث في خاركيف. المخاطر المتعلقة بالسلامة على المدى القريب منخفضة، ولكن يجب وقف إطلاق النار الروسي المستمر على المنشآت النووية".

وبعد قتال وقصف على ما يبدو حول محطة زابوريجيا قبل أسبوع اتهم الجيش الروسي القوات الأوكرانية "بالاستفزاز".

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد الأنباء التي أفادت بإعادة الكهرباء إلى تشرنوبيل.

وقالت وزارة الطاقة الروسية الخميس إن متخصصين من بيلاروسيا أعادوا إمدادات الكهرباء إلى محطة تشرنوبيل للطاقة النووية.

وتشعر أوكرانيا وحلفاؤها بالقلق من الخطر الذي يمثله الغزو الروسي على المنشآت النووية في جميع أنحاء البلاد ويشمل ذلك محطات الطاقة ومراكز الأبحاث.

وقال مدير منشأة للأبحاث النووية في مدينة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا إن المنشأة تعرضت لقذائف روسية خلال قتال في الآونة الأخيرة، لكنه أوضح أن الجزء الأساسي الذي يحتوي على الوقود النووي لا يزال سليماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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