أدانت روسيا الجمعة رفع موقع فيسبوك المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز حظراً مؤقتاً للدعوة للعنف ضد الجيش والقيادة الروسية، ودعا برلماني بارز لحظر إنستغرام في روسيا.

وفي تغيير مؤقت للسياسة المتعلقة بخطاب الكراهية ستسمح ميتا بلاتفورمز لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام في بعض الدول بالدعوة للعنف ضد الروس والجنود الروس في سياق الهجوم على أوكرانيا، وذلك حسبما ذكرت رسائل بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان الجمعة: "إن سياسة ميتا العدوانية والإجرامية التي تؤدي إلى التحريض على الكراهية والعداء تجاه الروس أمر شائن".

وأضافت أن "إجراءات الشركة دليل آخر على حرب المعلومات من دون قواعد معلنة على بلادنا".

وأكد متحدث باسم ميتا أنها خففت مؤقتاً قواعد الخطاب السياسي وسمحت بنشر منشورات مثل "الموت للغزاة الروس"، على الرغم من أنها لن تسمح بالدعوات للعنف ضد المدنيين الروس.

وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها رويترز أن الشركة سمحت مؤقتاً بنشر منشورات تدعو للموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو.

وقال ألكسندر خينشتاين رئيس لجنة سياسة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي) إن المجلس سيلجأ إلى مكتب المدعي العام الروسي ولجنة التحقيق بشأن هذه الخطوة. ولم يتضح الإجراء الذي يتوقع أن تتخذه تلك الهيئات.

وقال: "إذا كان هذا صحيحاً فعندئذ بالطبع يجب حظر إنستغرام في روسيا بعد فيسبوك".

وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي حظر فيسبوك رداً على ما وصفته بفرض قيود على الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية على المنصة.