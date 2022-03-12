نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخارجية الأوكرانية السبت قولها إن قصفاً طال مسجداً لجأ إليه ثمانون مدنياً في مدينة ماريوبول الأوكرانية، من دون ذكر تفاصيل أخرى.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "قصف الغزاة الروس مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول". وأضافت أن "أكثر من 80 بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، ومن بينهم مواطنون أتراك"، من دون أن تُحدد متى وقع القصف.

وفي ذات السياق قالت السفارة الأوكرانية في تركيا إن 86 مواطناً تركياً، بينهم 34 طفلاً، من بين أولئك الذين لجأوا إلى مسجد في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأفادت متحدثة باسم السفارة نقلاً عن معلومات من رئيس بلدية المدينة بأنهم لجأوا إلى المسجد مع آخرين فروا من الهجوم الروسي على الميناء المطوق على بحر آزوف.

وأضافت المتحدثة: ”توجد مشكلات اتصال كبيرة حقاً في ماريوبول، ولا توجد فرصة للوصول إليها".

وظل مئات الآلاف من المدنيين محاصرين في ماريوبول لأكثر من أسبوع من دون طعام أو ماء أو تدفئة أو كهرباء، وسط درجات حرارة متجمدة.

وقد انهارت بشكل متكرر جهود إقرار وقف لإطلاق النار للسماح لهم بالمغادرة.

وكانت تركيا بدأت إجلاء رعاياها من أوكرانيا براً اعتباراً من 25 فبراير/شباط الماضي، بسبب إغلاق المناطق البحرية والجوية بعد الهجوم الروسي.​​​​​​​

ووفقاً لوزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو وصل إجمالي عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 11 ألفاً و841 شخصاً.