سياسة
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الخارجية الأوكرانية: قصف يصل إلى مسجد لجأ إليه أكثر من 80 مدنياً بماريوبول
قالت وزارة الخارجية الأوكرانية السبت إن قصفاً طال مسجداً لجأ إليه نحو ثمانون مدنياً في مدينة ماريوبول الأوكرانية، بينما أشارت السفارة الأوكرانية في تركيا إلى أن 86 مواطناً تركياً، بينهم 34 طفلاً، من بين أولئك الذين لجأوا إلى المسجد.
الخارجية الأوكرانية: قصف يصل إلى مسجد لجأ إليه أكثر من 80 مدنياً بماريوبول
وزارة الخارجية الأوكرانية قالت إن مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول تعرض للقصف
12 مارس 2022

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخارجية الأوكرانية السبت قولها إن قصفاً طال مسجداً لجأ إليه ثمانون مدنياً في مدينة ماريوبول الأوكرانية، من دون ذكر تفاصيل أخرى.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "قصف الغزاة الروس مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول". وأضافت أن "أكثر من 80 بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، ومن بينهم مواطنون أتراك"، من دون أن تُحدد متى وقع القصف.

وفي ذات السياق قالت السفارة الأوكرانية في تركيا إن 86 مواطناً تركياً، بينهم 34 طفلاً، من بين أولئك الذين لجأوا إلى مسجد في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأفادت متحدثة باسم السفارة نقلاً عن معلومات من رئيس بلدية المدينة بأنهم لجأوا إلى المسجد مع آخرين فروا من الهجوم الروسي على الميناء المطوق على بحر آزوف.

وأضافت المتحدثة: ”توجد مشكلات اتصال كبيرة حقاً في ماريوبول، ولا توجد فرصة للوصول إليها".

وظل مئات الآلاف من المدنيين محاصرين في ماريوبول لأكثر من أسبوع من دون طعام أو ماء أو تدفئة أو كهرباء، وسط درجات حرارة متجمدة.

وقد انهارت بشكل متكرر جهود إقرار وقف لإطلاق النار للسماح لهم بالمغادرة.

وكانت تركيا بدأت إجلاء رعاياها من أوكرانيا براً اعتباراً من 25 فبراير/شباط الماضي، بسبب إغلاق المناطق البحرية والجوية بعد الهجوم الروسي.​​​​​​​

ووفقاً لوزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو وصل إجمالي عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 11 ألفاً و841 شخصاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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