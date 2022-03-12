سياسة
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روسيا تعلن تعطيل 3500 هدف عسكري أوكراني وكييف تتوقع موجة جديدة من الهجمات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن قواتها عطّلت 3 آلاف و491 من منشآت البنية العسكرية الأوكرانية منذ بداية عمليتها في أوكرانيا، فيما توقعت أوكرانيا موجة جديدة من الهجمات على مناطق كييف وخاركيف ودونباس بعد تباطؤ الهجوم الروسي.
روسيا تعلن تعطيل 3500 هدف عسكري أوكراني وكييف تتوقع موجة جديدة من الهجمات
روسيا: قواتنا عطلت قرابة 3500 هدف عسكري أوكراني / AA
12 مارس 2022

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن قواتها عطّلت 3 آلاف و491 من منشآت البنية العسكرية الأوكرانية منذ بداية عمليتها في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في بيان: "إن القوات الروسية استهدفت صباح اليوم بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة عدداً من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية".

وأضاف أنه نتيجة لذلك عُطّل مطار فاسيلكوف العسكري جنوب العاصمة كييف والمركز الرئيسي للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية في منطقة بروفوري شرق العاصمة.

وأضاف كوناشينكوف أنه خلال اليوم الماضي أسقط سلاح الجو والدفاع الروسي 5 طائرات من دون طيار.

موجة جديدة من الهجمات

كما قال أوليكسي أريستوفيتش مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني اليوم السبت إن أوكرانيا تتوقع موجة جديدة من الهجمات على مناطق كييف وخاركيف ودونباس بعد تباطؤ الهجوم الروسي.

وقال أريستوفيتش أيضاً إن أوكرانيا لا تتوقع أن تنضم روسيا البيضاء إلى قوة الهجوم الروسية.

ونقلت وكالة إنترفاكس أوكرانيا عن رئيسة بلدية فاسيلكيف قولها إن هجمات صاروخية روسية دمرت قاعدة جوية أوكرانية بالقرب من البلدة الواقعة في منطقة كييف صباح اليوم السبت.

وقالت ناتاليا بالاسينوفيتش إن الهجمات الصاروخية أصابت أيضاً مستودعاً للذخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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