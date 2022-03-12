عقد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو اجتماعاً مع نظيره الأرميني آرارات ميرزويان في ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا وصفه بـ"المثمر والبناء للغاية".

وأضاف جاوش أوغلو في تصريح للصحفيين أن أذربيجان تدعم عملية تطبيع العلاقات مع أرمينيا.

وأردف قائلاً حول اللقاء: "أستطيع أن أقول إنه كان اجتماعاً مثمراً وبناء للغاية".

وزاد: "كما تعلمون بدأنا مساراً لتطبيع علاقاتنا وبعد الرسائل الإيجابية المتبادلة من رئيسنا (رجب طيب) أردوغان و(رئيس الوزراء الأرميني نيكول) باشينيان عُين ممثلون خاصون للبلدين".

وأشار جاوش أوغلو إلى أن الممثلين الخاصين للبلدين ناقشا في وقت سابق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين في موسكو وفيينا.

واستطرد قائلاً: "اليوم ناقشنا وقيَّمنا مباحثات الممثلين الخاصين، وأود أن أقول بسرور إننا نسعى جاهدين من أجل الاستقرار والسلام في جنوب القوقاز".

وأضاف: "نلقى الدعم من جميع الأطراف لجهودنا في هذا الصدد، أذربيجان ترحب بشكل خاص بالخطوات المتخذة وعملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا، كنت في باكو السبت الماضي وأذربيجان تؤيد عملية التطبيع".

وفي 5 مارس/آذار الجاري أكد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف دعم بلاده لتركيا في تطبيع علاقاتها مع أرمينيا، مبيناً أن أنقرة وباكو تواصلان العمل بالتنسيق الكامل فيما بينهما بهذا الخصوص.

وأكد جاوش أوغلو أن الاستقرار والسلام في المنطقة سيفيدان الجميع، مضيفاً: "سنواصل اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، كما اتفقنا مع السيد أرارات وزير الخارجية الأرميني في هذا الشأن".

من جانبه قال وزير الخارجية الأرميني إن بلاده تبذل جهوداً لتطبيع العلاقات مع تركيا.

وأضاف ميرزويان أنهم يسعون لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعرب ميرزويان عن شكره لجاوش أوغلو على دعوته للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وأوضح ميرزويان: "أعتقد أن هذه الدعوة هي إشارة إيجابية وقد رحبت بها أيضاً، اتفقنا في اجتماعنا على مواصلة عملية التطبيع من أجل إقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود من دون شروط مسبقة".

وأشار إلى أن الممثلين الخاصين المعينين للبلدين سيواصلان العمل بشكل متبادل بخصوص تطبيع العلاقات.

وأردف ميرزويان: "آمل أن تكون نتائج في وقت قريب، ويسعدنا أن نرى أن جميع الدول المجاورة لنا تبذل جهوداً لإحلال السلام والازدهار في منطقتنا، وأود أن أؤكد أن أرمينيا مستعدة أيضاً لبذل جهود من أجل هذه الرؤية".

ويشارك وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يعقد بتركيا في الفترة بين 11 و13 مارس/آذار الجاري.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي عقد المبعوثان التركي والأرميني الاجتماع الأول بالعاصمة الروسية موسكو ضمن جهود تطبيع العلاقات، فيما استؤنفت مؤخراً الرحلات الجوية بين البلدين.