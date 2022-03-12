سياسة
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عزل رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش من منصبه مديراً لتشيلسي.. ماذا يعني ذلك؟
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عزل رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي من منصبه مديراً للنادي، في أعقاب العقوبات البريطانية على 7 أثرياء روس بينهم أبراموفيتش، المقرب من الرئيس الروسي.. تعرف التفاصيل.
عزل رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش من منصبه مديراً لتشيلسي.. ماذا يعني ذلك؟
فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أبراموفيتش عقب غزو بلاده روسيا الأراضي الأوكرانية  / DPA
12 مارس 2022

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان السبت إن مجلس إدارتها أبعد رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي عن منصبه مديراً للنادي.

جاء ذلك في أعقاب العقوبات البريطانية على 7 أثرياء روس، بينهم مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، وفرض حظر سفر عليهم، على خلفية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وجاء في بيان الرابطة "عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه استبعد مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشيلسي لكرة القدم".

وأضاف البيان "لن يكون لقرار مجلس الإدارة تأثير على قدرة النادي على التدريب وخوض مبارياته كما جاء في الترخيص الذي أصدرته الحكومة البريطانية والذي ينتهي في 31 مايو 2022".

وجاء القرار بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أبراموفيتش عقب غزو بلاده روسيا الأراضي الأوكرانية المجاورة باعتباره أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم أنه ينفي وجود مثل هذه العلاقة.

وكان أبراموفيتش قد عرض تشيلسي للبيع الأسبوع الماضي لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه أوقفت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الخاص الممنوح للنادي الذي أصبح فعلياً خاضعاً للحكومة البريطانية.

واشترى أبراموفيتش النادي اللندني في 2003 مقابل مبلغ قدر بنحو 140 مليون جنيه إسترليني (182.5 مليون دولار) وبسبب استثماراته حقق النادي انجازات غير مسبوقة طوال تاريخه خلال هذه الفترة، إذ فاز بلقب الدوري الممتاز خمس مرات وبكأس إنجلترا خمس مرات وبدوري أبطال أوروبا مرتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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