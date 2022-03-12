سياسة
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السعودية تعدم 81 شخصاً في يوم واحد.. تعرَّف جنسياتهم والتهم الموجهة إليهم
نفذت السلطات السعودية أحكام الإعدام بحق 81 شخصاً عقب إدانتهم بتهم مختلفة تتعلق بالإرهاب و“اعتناق الفكر الضال”، معظمهم من الجنسية السعودية بالإضافة إلى 7 يمنيين وسوري الجنسية.
السعودية تعدم 81 شخصاً في يوم واحد.. تعرَّف جنسياتهم والتهم الموجهة إليهم
قالت المملكة إنهم متهمون بالقيام بأعمال إرهابية منها استهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية / AP
12 مارس 2022

أعلنت المملكة العربية السعودية تنفيذ أحكام الإعدام، السبت، بحق 81 شخصاً عقب إدانتهم بتهم مختلفة تتعلق بالإرهاب، معظمهم من الجنسية السعودية بالإضافة إلى 7 يمنيين وسوري الجنسية، في أكبر حصيلة إعدامات يومية تنفذها المملكة منذ سنوات طويلة.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية السعودية نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن الأشخاص الـ81 قد أدينوا بتهم مختلفة تتعلق بالإرهاب و“اعتناق الفكر الضال” ونشرت تفاصيل التهم الموجهة لجميع الأشخاص الذين نفذت أحكام الإعدام بحقهم، حيث تتعلق أغلبها بعمليات أدت إلى مقتل رجال أمن سعوديين.

وجاء في البيان الذي عدّد جميع الأسماء والتهم “وقد تضمنت الصكوك الحكم عليهم بالقتل، وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وقد جرى إنفاذ ما تقرر شرعاً بحقهم هذا اليوم السبت 12/ 3/ 2022".

وتوعدت وزارة الداخلية أنها “لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعوق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفيةً أو علناً على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام“.

ولفت البيان إلى أن الأشخاص متهمون بتنفيذ أعمال إرهابية منها “استهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة“.

كما أوضح البيان أن من بين المتهمين "منفذين لمخططات تنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتياً“.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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