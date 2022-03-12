سياسة
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ألطون: المعلومات المضللة في مقدمة أدوات الحروب حالياً وتركيا الأكثر تضرراً
أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن تركيا تأتي في المرتبة الأولى من حيث تعرضها للمعلومات المشوهة حسب دراسة أعدتها جامعة أوكسفورد البريطانية عام 2018، مشيراً إلى أن المعلومات الكاذبة المضللة تأتي في مقدمة أدوات الحروب الدولية.
ألطون: المعلومات المضللة في مقدمة أدوات الحروب حالياً وتركيا الأكثر تضرراً
ألطون: مع الأسف تنتشر المعلومات المضللة بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما يشكل خطراً حقيقياً على الشعوب / TRT World
12 مارس 2022

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن المعلومات الكاذبة المضللة تأتي في مقدمة أدوات الحروب الدولية في المرحلة الحالية.

وأوضح ألطون في تغريدة عبر تويتر، السبت، أنه حسب دراسة أعدتها جامعة أوكسفورد البريطانية عام 2018 على 37 دولة، فإن تركيا تأتي في المرتبة الأولى من حيث تعرضها للمعلومات المشوهة.

وأضاف: "مع الأسف تنتشر المعلومات المضللة بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما يشكل خطراً حقيقياً على الشعوب، الأمر الذي يستوجب مكافحته من خلال نشر الحقائق".

وأكد أهمية نشر الحقيقة في مواجهة الأخبار الكاذبة، لافتاً إلى أن بعض الندوات المنعقدة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، تعد من أبرز الفعاليات الرامية إلى مواجهة التضليل.

والجمعة، انطلقت أعمال النسخة الثانية من المنتدى بولاية أنطاليا جنوبي تركيا في مركز "نيست" للمعارض والمؤتمرات، بين 11 ـ 13 مارس/آذار الجاري، تحت شعار "إعادة بناء الدبلوماسية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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