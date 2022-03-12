قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن المعلومات الكاذبة المضللة تأتي في مقدمة أدوات الحروب الدولية في المرحلة الحالية.

وأوضح ألطون في تغريدة عبر تويتر، السبت، أنه حسب دراسة أعدتها جامعة أوكسفورد البريطانية عام 2018 على 37 دولة، فإن تركيا تأتي في المرتبة الأولى من حيث تعرضها للمعلومات المشوهة.

وأضاف: "مع الأسف تنتشر المعلومات المضللة بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما يشكل خطراً حقيقياً على الشعوب، الأمر الذي يستوجب مكافحته من خلال نشر الحقائق".

وأكد أهمية نشر الحقيقة في مواجهة الأخبار الكاذبة، لافتاً إلى أن بعض الندوات المنعقدة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، تعد من أبرز الفعاليات الرامية إلى مواجهة التضليل.

والجمعة، انطلقت أعمال النسخة الثانية من المنتدى بولاية أنطاليا جنوبي تركيا في مركز "نيست" للمعارض والمؤتمرات، بين 11 ـ 13 مارس/آذار الجاري، تحت شعار "إعادة بناء الدبلوماسية".