قالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، إن المعارك متواصلة في شمال غرب كييف، بين القوات الأوكرانية ونظيرتها الروسية التي تتمركز الآن على بعد نحو 25 كلم من مركز المدينة.

وأوضحت الوزارة في سلسلة تغريدات على تويتر أن القتال شمال غرب كييف مستمر، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من القوات البرية الروسية يتمركز الآن على بعد حوالي 25 كيلومتراً من وسط كييف.

وأضافت أن عناصر من الرتل الروسي الكبير شمال كييف تفرقت، حيث من المرجح أن تدعم هذه الخطوة محاولة روسية لتطويق المدينة.

وتابعت أن تفرق العناصر قد يكون أيضاً محاولة من روسيا لتقليل تعرضها للهجمات المضادة الأوكرانية، والتي تسببت في خسائر كبيرة للقوات الروسية.

ووفق الوزارة فإن مدن خاركيف وتشيرنيهيف وسومي وماريوبول مازالت مطوقة من قبل القوات الروسية وما زالت تعاني من قصف عنيف.

من جانبها، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إن الحكومة تعتزم استخدام الممرات الإنسانية المتفق عليها لإجلاء السكان في مدينة ماريوبول الساحلية، إضافة إلى مدن وبلدات في منطقتي كييف وسومي وبعض المناطق الأخرى.

غير أن حاكم منطقة كييف قال إن القتال والتهديدات بشن هجمات جوية روسية استمرت أثناء محاولات الإجلاء، وقال حاكم منطقة دونيتسك إن القصف المستمر يُعقّد جلب المساعدات إلى ماريوبول.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المحاصرين في ماريوبول في حالة يأس.

أضاف المكتب "هناك تقارير عن عمليات نهب ومواجهات عنيفة بين المدنيين على الإمدادات الأساسية القليلة المتبقية في المدينة. الأدوية الخاصة بالأمراض التي تهدد الحياة تنفد بسرعة والمستشفيات تعمل بشكل جزئي فقط والغذاء والماء يشحان".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت، حتى الآن، عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.