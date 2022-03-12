سياسة
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تدعى Mius.. الكشف عن طائرة مقاتلة مُسيّرة جديدة في تركيا
كشف المدير التقني لشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، سلجوق بيرقدار، السبت، عن هيكل الطائرة المقاتلة المُسيرة الجديدة "Mius"  التي دخلت إلى مرحلة الإنتاج.
تدعى Mius.. الكشف عن طائرة مقاتلة مُسيّرة جديدة في تركيا
كشف النقاب عن طائرة مقاتلة مسيرة جديدة في تركيا / Others
12 مارس 2022

كشفت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، السبت، النقاب عن هيكل "طائرة مقاتلة مسيرة (Mius)" بعد دخولها مرحلة الإنتاج.

واقتبس المدير التقني لـ"بايكار" سلجوق بيرقدار، عبر حسابه على تويتر، تغريدة سابقة عن دخول مُسيرة "أقينجي" مرحلة الإنتاج.

وقال في تغريدة اليوم "سمكة أكبر وأكثر رشاقة دخلت مرحلة الإنتاج بعد 3 سنوات ونصف، MİUS – المقاتلة المُسيّرة: بيرقدار قزل إلما قادمة، ترقبوا".

وفي يوليو/تموز الماضي، قال بيرقدار: "هدفنا تنفيذ أول تحليق للنموذج الأولي للمقاتلة المسيرة، في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية (2023)".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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