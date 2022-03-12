سياسة
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في اتصال وُصف بـ"الصعب".. فرنسا تقول إن بوتين لم يُبد استعداده لإنهاء الحرب
قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يُبد رغبة في إنهاء الحرب مع أوكرانيا أثناء اتصال السبت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.
في اتصال وُصف بـ"الصعب".. فرنسا تقول إن بوتين لم يُبد استعداده لإنهاء الحرب
قال الكرملين إن بوتين أطلع ماكرون وشولتس على وضع المفاوضات بين موسكو وكييف / Reuters
12 مارس 2022

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مكالمته الثلاثية مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت ”صريحة للغاية وصعبة أيضاً”.

وقال مسؤولون فرنسيون إن الزعيم الروسي لم يشر خلال المكالمة التي استمرت لأكثر من ساعة السبت إلى أنه يعتزم وقف القتال في أوكرانيا.

وأضاف مسؤول فرنسي أن الزعيمين الفرنسي والألماني أكدا خلال مكالمتهما أن الوقف العاجل لإطلاق النار في أوكرانيا يعد شرطاً لإجراء مفاوضات شاملة.

من جهته، قال الكرملين إن بوتين أطلع ماكرون وشولتس على وضع المفاوضات بين موسكو وكييف، ورد على قلقهما بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وقال بيان الكرملين إن ماكرون وشولتس أثارا تساؤلات عن الوضع الإنساني الناجم عما تسميه روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ورد بوتين بالإشارة لمزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب القوات الأوكرانية.

واعتبرت الرئاسة الفرنسية، في السياق ذاته، أن اتهام بوتين للقوات الأوكرانية بانتهاك القانون الإنساني لا يعدو كونه "أكاذيب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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