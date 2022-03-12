سياسة
2 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: تركيا تدعم حكومة الوحدة الوطنية وتقف إلى جانب شعب ليبيا
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، خلال لقاء جمعه بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، إن بلاده تدعم المسار الديمقراطي في ليبيا وتقف إلى جانب شعبها.
جاوش أوغلو: تركيا تدعم حكومة الوحدة الوطنية وتقف إلى جانب شعب ليبيا
جاوش أوغلو أكد أن تركيا وبكل إمكانياتها تقف إلى جانب الشعب الليبي / AA
12 مارس 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، السبت، إن بلاده تدعم المسار الديمقراطي في ليبيا وتقف إلى جانب شعبها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع جاوش أوغلو مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وفق بيان لوزارة الخارجية الليبية.

والجمعة، انطلقت النسخة الثانية من منتدى أنطاليا الدبلوماسي في مركز "نيست" للمعارض والمؤتمرات بمدينة أنطاليا جنوب غربي البلاد.

ويأتي المنتدى في نسخته الثانية، ليؤكد أهمية الجهود الدبلوماسية خصوصاً في زمن الحروب، وذلك تزامنا مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف جاوش أوغلو، حسب البيان، أن "تركيا وبكل إمكانياتها تقف إلى جانب الشعب الليبي وتدعم حكومة الوحدة الوطنية، وجهود وزيرة الخارجية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا".

واطلع جاوش أوغلو من المنقوش على "مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والعديد من الملفات المشتركة الأخرى التي تهم البلدين" وفق البيان.

كما بحث الطرفان "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها".

وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي، عقب تنصيب مجلس النواب بطبرق (شرق) فتحي باشاغا رئيساً لحكومة جديدة، بدلاً عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

ويستند الدبيبة في تمسكه باستمرار حكومته إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى 24 يونيو/حزيران القادم.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.

وحتى الآن لم يتحدد تاريخ لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط لسنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us