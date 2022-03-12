ذكرت قناة "كان" الرسمية، أن قيادة الجيش رفعت مستوى التأهب الأمني في الشمال، تحسباً لأي رد إيراني محتمل على القصف المنسوب لإسرائيل في دمشق، الاثنين الماضي، وأسفر عن مقتل ضابطين من الحرس الثوري.

وأفادت القناة بأن مستوى التأهب رفع بالذات في أوساط منظومات الدفاع الجوي وسلاح الجو وأجهزة الاستخبارات.

وصرح مسؤولون إسرائيليون في أكثر من مناسبة، أن تل أبيب لن تسلم بتموضع قوات إيرانية قرب الحدود الشمالية مع سوريا.

والثلاثاء، قال الحرس الثوري الإيراني، إن اثنين من عناصره "المدافعين عن المراقد المقدسة" قتلا في قصف صاروخي إسرائيلي على ريف دمشق، الاثنين.

وتوعد الحرس الثوري بأن يدفع "الكيان الصهيوني (إسرائيل) ثمن هذه الجريمة".

ومن وقت لآخر، تشن إسرائيل هجمات جوية على مواقع للنظام وأخرى تابعة للقوات الإيرانية في محافظات سورية مختلفة.