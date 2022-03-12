أطلق الجنود الروس النار على مجموعة من النساء والأطفال أثناء إجلائهم من قرية قرب كييف، ما أسفر عن مقتل سبعة بينهم طفل، وفق ما أعلن جهاز الاستخبارات الأوكراني السبت، مشيراً إلى أن الاعتداء وقع الجمعة.

وأفاد جهاز "استخبارات الدفاع الأوكراني" على فيسبوك أنه "خلال محاولة إجلاء من قرية بيريموجا عبر ممر (أخضر) متّفق عليه، فتح المحتلون النار على صف من المدنيين، يضم فقط نساء وأطفالاً. قتل سبعة أشخاص نتيجة هذا العمل الوحشي، بينهم طفل".

وكان هؤلاء يحاولون مغادرة قرية بيريموجا للتوجه إلى غوسترولوشيا التي تبعد حوالى 36 كلم عن الضواحي الشمالية الشرقية لكييف. وأوضح المصدر نفسه أنه لم يتلق حتى الآن حصيلة بعدد الجرحى.

وأضاف: "بعد إطلاق النار، أجبر المحتلون بقية المجموعة على العودة إلى قرية بيريموجا ولم يسمحوا لهم بالخروج من القرية"، لافتاً إلى أنه "يستحيل التواصل معهم وتقديم مساعدة إنسانية وطبية".

ويواصل الجيش الروسي محاصرة كييف، مع استمراره في قصف مدن أوكرانية أخرى في مقدمتها ميكولاييف حيث استهدفت مستشفيات عدة وماريوبول الاستراتيجية الساحلية والمحاصرة منذ أسبوعين.

وأدت هذه الهجمات على المدنيين إلى اتهام موسكو بارتكاب جرائم حرب.

"لن نستسلم"

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا السبت إن بلاده مستعدة للتفاوض من أجل إنهاء الحرب التي بدأتها روسيا قبل أكثر من أسبوعين، لكنها لن تستسلم أو تقبل أي إملاءات.

وأضاف خلال اجتماع عبر الإنترنت نظمته منظمة مبادرة تجديد الديمقراطية غير الحزبية، أنه سيجري إنقاذ مزيد من أرواح المدنيين إذا امتلكت أوكرانيا مقاتلات ومزيداً من الطائرات الهجومية لتدمير أرتال عسكرية كبيرة.

وقال كوليبا "سنواصل القتال. نحن مستعدون للتفاوض لكن لن نقبل أي إملاءات ولن نستسلم"، مضيفاً أن ما طرحته روسيا من مطالب كانت "غير مقبولة".

وأضاف: "لو أن لدينا مزيداً من الطائرات لكان بمقدرونا إنقاذ الكثير من أرواح المدنيين لأن القوة الرئيسية الروسية الضاربة هي القوة الجوية وهم يهاجمون بدون تمييز. نحتاج، إلى المزيد والمزيد من الأسلحة".

كما علق كوليبا على دور بيلاروسيا قائلاً إنه يعتقد أنها لا تريد إرسال قواتها إلى داخل أوكرانيا على الرغم من الضغط الروسي عليها كي تفعل ذلك.

وقال كوليبا إن الأساليب القتالية التي تنتهجها روسيا في أوكرانيا مشابهة لتلك التي استخدمتها في الحرب في سوريا.