سياسة
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ستولتنبرغ: روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا
زعم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في غزوها لأوكرانيا، وذلك عقب اتهام موسكو للولايات المتحدة بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.
ستولتنبرغ: روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا
ستولتنبرغ قال إن الكرملين يخترع ذرائع كاذبة لتبرير ما لا يمكن تبريره / AA
13 مارس 2022

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأحد إن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أعقاب غزوها لأوكرانيا وإن خطوة كهذه ستكون جريمة حرب، وذلك وفقاً لمقابلة نشرتها صحيفة فيلت أم زونتاج الألمانية.

ونقلت الصحيفة عن ستولتنبرغ قوله: "سمعنا في الأيام القليلة الماضية مزاعم سخيفة بشأن معامل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية"، مضيفاً أن الكرملين يخترع ذرائع كاذبة لتبرير ما لا يمكن تبريره.

ونسبت الصحيفة إلى ستولتنبرغ قوله: "الآن وبعد تقديم هذه الادعاءات الكاذبة، علينا أن نتحلى باليقظة لأن من الممكن أن تخطط روسيا نفسها لعمليات بأسلحة كيماوية في ظل هذا التلفيق للأكاذيب. ستكون هذه جريمة حرب".

وأضاف أنه على الرغم من أن الشعب الأوكراني يقاوم الغزو الروسي بشجاعة فإن من المرجح أن تجلب الأيام المقبلة مزيداً من الصعوبات.

وكانت روسيا اتهمت الغرب بتطوير أسلحة بيولوجية في مختبرات سرية في أوكرانيا، فيما نفى حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي الادعاءات.

وذكر الموقع الإلكتروني "EUvsDisinfo" التابع للاتحاد الأوروبي، أن ادعاءات موسكو بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا هي "جهود تضليل روسية من خلال وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة".

ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضاً اتهامات روسيا بأن أوكرانيا تستعد لشن هجوم بأسلحة كيماوية أو بيولوجية، وأشار إلى أن الاتهام نفسه مؤشر سيئ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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