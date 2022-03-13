سياسة
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"12 صاروخاً باليستياً".. إدانات عراقية وأمريكية لهجمات أربيل ولا خسائر
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أن هجوماً بـ"12 صاورخاً باليستياً"، استهدف أربيل والقنصلية الأمريكية فيها، فيما أدانت الخارجية الأمريكية الهجوم، ووصفته السلطات العراقية بأنه "هجوم إرهابي".
"12 صاروخاً باليستياً".. إدانات عراقية وأمريكية لهجمات أربيل ولا خسائر
الهجوم على القنصلية الأمريكية في أربيل لم يسفر عن "خسائر بالأرواح ولكن خسائر مادية" / AA
13 مارس 2022

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن هجوماً بـ"12 صاورخاً باليستياً"، استهدف فجر الأحد أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأمريكية فيها، مضيفاً أن الصواريخ أُطلقت "من خارج حدود إقليم كردستان والعراق وتحديداً من جهة الشرق".

جاء ذلك في بيان لجهاز مكافحة الإرهاب ذكر فيه أنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ12 صاروخاً باليستياً" وأن "الصواريخ كانت موجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".

وأضاف البيان أن الهجوم لم يسفر عن "خسائر بالأرواح ولكن خسائر مادية".

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم الصاروخي على قنصليتها ووصفته بـ"العمل الجبان".

بدوره قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن الاعتداء الذي استهدف أربيل وروّع سكانها يعد اعتداءً على أمن الشعب العراقي.

وأوضح في تغريدة على تويتر: "تابعنا مع رئيس حكومة إقليم كردستان تطورات الموقف، وستحقق قواتنا الأمنية في هذا الهجوم وسنتصدى لأي مساس بأمن مدننا وسلامة مواطنينا".

فيما قال محافظ أربيل حميد حسناف إن الهجوم الصاروخي على القنصلية الأمريكية كان "هجوماً إرهابياً" وإن القوات الأمنية في المدينة استنفرت بعد الحادث.

وتتعرض المصالح الأمريكية وقواتها وقوات التحالف الدولي إلى هجمات متكررة في العراق منذ أشهر طويلة، وتتهم واشنطن فصائل عراقية مقربة من إيران بالوقوف وراءها.

وتزايدت وتيرة الهجمات التي تستهدف قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ مطلع عام 2022 الجاري، وذلك بالتزامن مع تهديد فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران باستهداف القوات الأجنبية بالبلاد بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامهما إلى استشارية.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن كل من العراق والتحالف الدولي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف رسمياً في البلاد إثر اتفاق بين بغداد وواشنطن في 26 يوليو/تموز الماضي يقضي بانسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية 2021 مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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