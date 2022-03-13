نفت إسرائيل السبت ادعاءات مسؤول أوكراني بأنها حضّت كييف على قبول شروط اقترحتها موسكو في إطار جهود وساطة الدولة العبرية لوضع حد للحرب في أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة أن مسؤولاً أوكرانياً رفيعاً اتّهم رئيس الوزراء نافتالي بينيت بالتصرّف كأنه صندوق بريد يحمل المطالب الروسية.

وحسب صحيفة "هآرتس" اليسارية قال المسؤول الأوكراني الذي لم تُكشف هويته إن بينيت حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفياً على "القبول بموقف روسيا" والاستسلام.

لكن مسؤولاً رفيعاً في مكتب بينيت أكد في بيان السبت أن "هذه التصريحات (...) خاطئة تماماً".

وأضاف: "لم ينصح رئيس الوزراء بينيت إطلاقاً الرئيس زيلينسكي بقبول عرض (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، نظراً إلى أن أي اتفاق من هذا النوع لم يُطرح في الأساس على إسرائيل ليكون بإمكاننا ذلك".

وشدد على أن "بينيت لم يقل لزيلنسكي إطلاقاً كيف عليه أن يتصرّف ولا نية لديه لذلك".

ومساء السبت قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن بينيت وزيلينسكي تحدثا عبر الهاتف. وأضاف أن "المحادثة التي استمرت أكثر من ساعة ركزت على سبل وقف القتال في أوكرانيا والجهود التي تبذلها إسرائيل في هذا الصدد".

ومنذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط تجنّب بينيت إدانة الهجوم بشكل قوي فيما شدد على علاقات إسرائيل القوية مع كل من موسكو وكييف.

وأرسلت إسرائيل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بينما سعى بينيت الذي زار الكرملين قبل أسبوع لأداء دور الوسيط بين البلدين في مسعى لوقف الحرب.

وشكر سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يفغين كورنيتشوك هذا الأسبوع بينيت على جهود الوساطة، لكن بدا عليه التأثّر عندما أعرب عن إحباطه حيال تأخّر إسرائيل في الموافقة على تصدير معدات دفاعية -خوذ وسترات واقية بالتحديد- إلى أوكرانيا.

وقال كورنيتشوك بينما وضع على رأسه نوع الخوذة التي يسعى الأوكرانيون للحصول عليها: "لا أعرف ما الذي يتخوّف منه هؤلاء الأشخاص (المسؤولون الإسرائيليون)، من تزويد الأوكرانيين (بمعدات) للأمن الشخصي".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بينيت رفض طلبات كييف المتكررة للحصول على مساعدات عسكرية.

وأشار كورنيتشوك خلال مؤتمر صحفي الجمعة إلى أن إسرائيل ليست الوحيدة التي تبذل جهود وساطة، فيما أكد أن أياً منها لم ينجح حتى الآن.

ودعا إسرائيل للانضمام إلى الدول الغربية التي فرضت عقوبات مشددة على روسيا.

بدوره ذكر مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أن الأخير سيغادر مساء السبت لزيارة رومانيا وسلوفاكيا حيث سيناقش حرب أوكرانيا مع كبار المسؤولين.