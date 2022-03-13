أفاد موقع نورنيوز التابع لأعلى جهاز أمني في إيران الأحد بأن طهران علقت الجولة الخامسة من المحادثات مع المملكة العربية السعودية.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال أمس السبت إن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المحادثات السعودية-الإيرانية الأربعاء.

ولم يردُد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب من رويترز للحصول على تعقيب.

وقال موقع نورنيوز من دون إبداء أسباب: "إيران علقت من جانب واحد المحادثات مع السعودية"، مضيفاً أنه لم يتحدد موعد لعقد جولة جديدة من المحادثات.

ويأمل دبلوماسيون أن يؤدي فتح قنوات مباشرة بين إيران والسعودية إلى تخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط بعد سنوات من الأعمال العدائية التي دفعت المنطقة إلى شفا صراع واسع النطاق.

وبدأ الخصمان الإقليميان اللذان قطعا العلاقات الدبلوماسية بـ2016 محادثات مباشرة استضافها العراق العام الماضي، فيما تعثرت جهود الأمم المتحدة لإنهاء حرب اليمن.

وأجرى البلدان أربع جولات من المحادثات في العراق، وتأمل بغداد أن تؤدي وساطتها إلى منع جارتيها السعي لتصفية حسابات على أراضيها. ووصفت السعودية المحادثات بأنها ودية لكنها استكشافية بينما تقول طهران إنها قطعت "شوطاً طيباً".

وتدعم السعودية وإيران أطرافاً متنازعة في الصراعات الإقليمية والخلافات السياسية في سوريا ولبنان والعراق منذ سنوات، وتقود الرياض تحالفاً عربياً يشن حرباً على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن منذ 2015.

من جانب آخر تواجه محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 احتمال الانهيار بعد أن أجبر مطلب قدمته روسيا في اللحظات الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات مؤقتاً لفترة غير محددة رغم وجود نص مكتمل إلى حد كبير.

ووصل المفاوضون إلى المراحل الأخيرة من المناقشات التي استمرت 11 شهراً بهدف إحياء الاتفاق الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل قيود على برنامجها النووي.