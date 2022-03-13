سياسة
2 دقيقة قراءة
المتهم زائر وُقفت بطاقة عضويته.. إصابة موظفتين بمتحف أمريكي بطعنات
أصيبت امرأتان تعملان في متحف الفن الحديث في نيويورك بطعنات سكين من قبل زائر غاضب وقفت بطاقة عضويته بسبب "سوء السلوك".
المتهم زائر وُقفت بطاقة عضويته.. إصابة موظفتين بمتحف أمريكي بطعنات
أُخلي المتحف بعد الحادث وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً / AFP
13 مارس 2022

أصيبت امرأتان تعملان في متحف الفن الحديث في نيويورك السبت بطعنات سكين من قبل زائر غاضب، وقد أخليت المؤسسة وفق ما أفادت الشرطة.

وأوضح المفوض المساعد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك جون ميلر أن المرأتين أصيبتا "في الظهر وعظمة الكتف والعنق"، ونقلتا فوراً إلى المستشفى "وقيل لنا إنهما ستكونان بخير".

وأوضح ميلر أن المشتبه به الذي لم يوقف بعد معروف لدى الشرطة على أنه زائر منتظم للمتحف، ووُقفت صلاحية بطاقة عضويته "بعد حادثَي سوء سلوك" الأيام الأخيرة.

وأضاف أن المشتبه به بعدما مُنع دخول المتحف "استاء ومن ثم قفز فوق منضدة الاستقبال وباشر هجومه بطعن موظفتين في المتحف طعنات عدة".

وأخلي المتحف، وهو من أكثر متاحف نيويورك استقطاباً للزوار ويقع في حي ميدتاون في مانهاتن، بعد الحادث، كما فرضت الشرطة طوقاً أمنياً حوله وبقي مغلقاً السبت.

وعرضت وسائل إعلامية عد، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر أشخاصاً واقفين خارج المتحف بعد إخلائه.

ويضم المتحف أعمالاً لفناين من أمثال فنسنت فان غوخ وبابلو بيكاسو وأندي وارهول وفريدا كالو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us