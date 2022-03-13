أصيبت امرأتان تعملان في متحف الفن الحديث في نيويورك السبت بطعنات سكين من قبل زائر غاضب، وقد أخليت المؤسسة وفق ما أفادت الشرطة.

وأوضح المفوض المساعد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك جون ميلر أن المرأتين أصيبتا "في الظهر وعظمة الكتف والعنق"، ونقلتا فوراً إلى المستشفى "وقيل لنا إنهما ستكونان بخير".

وأوضح ميلر أن المشتبه به الذي لم يوقف بعد معروف لدى الشرطة على أنه زائر منتظم للمتحف، ووُقفت صلاحية بطاقة عضويته "بعد حادثَي سوء سلوك" الأيام الأخيرة.

وأضاف أن المشتبه به بعدما مُنع دخول المتحف "استاء ومن ثم قفز فوق منضدة الاستقبال وباشر هجومه بطعن موظفتين في المتحف طعنات عدة".

وأخلي المتحف، وهو من أكثر متاحف نيويورك استقطاباً للزوار ويقع في حي ميدتاون في مانهاتن، بعد الحادث، كما فرضت الشرطة طوقاً أمنياً حوله وبقي مغلقاً السبت.

وعرضت وسائل إعلامية عد، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر أشخاصاً واقفين خارج المتحف بعد إخلائه.

ويضم المتحف أعمالاً لفناين من أمثال فنسنت فان غوخ وبابلو بيكاسو وأندي وارهول وفريدا كالو.