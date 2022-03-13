دعا بطل العالم في الإسكواش، المصري علي فرج، عقب فوزه ببطولة أوبتاسيا في لندن للحديث عن الظلم الواقع في فلسطين منذ 74 عاماً، وذلك عقب خلط ما يجري في أوكرانيا بالرياضة.

وقال فرج إنه يجب ذكر فلسطين مثل أوكرانيا التي أصبحت حديث العالم بسبب الغزو الروسي.

وفي مقطع فيديو عقب تتويجه قال فرج: "لم يكن مسموحاً لنا أبداً كرياضيين التحدّث عن السياسة، ولكن فجأة أصبح ذلك مسموحاً، لذلك أتمنى أن يرى الناس القمع والظلم في كل مكان بالعالم".

وأشار فرج إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ 74 عاماً المشكلات بسبب الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أنه يعلم أن الحديث عن هذه القضية سيسبب له مشكلات.

وقال: "أظن أننا لم نستطع التحدّث عن ذلك (فلسطين) لأنه لم يكن مناسباً لسردية الإعلام الغربي، لكن بما أننا الآن يمكننا التحدث عن أوكرانيا، فيمكننا أيضاً التحدث عن الفلسطينيين".

ووجه فرج حديثه إلى الإعلام الغربي: "من فضلكم انتبهوا لما يحدث في فلسطين".

وقوبل موقف فرج بالإشادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية.

وتوج علي فرج، المصنف الثاني عالمياً، بلقب بطولة أوبتاسيا التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي بالعاصمة البريطانية لندن، بعد الفوز في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس.

وجاءت هذه التصريحات عقب فرض الهيئات الدولية جملة من العقوبات على الرياضيين الروس بسبب غزو بلادهم لأوكرانيا، ما اعتبره البعض تداخلاً بين السياسة والرياضة.

وفي وقت سابق فرضت هيئات رياضية دولية سلسلة عقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، إذ جُرّدت سان بطرسبورغ من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لمصلحة باريس، فيما تحوم شكوك حول مصير رعاية غازبروم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، المقدّرة بأربعين مليون يورو سنوياً.

كما ألغيت جائزة روسيا الكبرى للفورمولا وان، فيما فرضت اللجنة الأولمبية الدولية حظراً على رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم شطب روسيا من تصفيات مونديال قطر 2022، وعدم إقامة أي مسابقة دولية في روسيا. كما قررت لعبة "فيفا" الإلكترونية إزالة منتخب روسيا وأنديتها من نسخة العام الجاري.