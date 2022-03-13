سياسة
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صحيفة أمريكية: الهجمات الصاروخية على أربيل أُطلقت من إيران
رجحّت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة كردستان العراق، مصدره إيران، وفق ما يعتقده مسؤولون أمريكيون.
صحيفة أمريكية: الهجمات الصاروخية على أربيل أُطلقت من إيران
Damaged office of Kurdistan 24 TV building, in the aftermath of missile attacks, in Erbil / Reuters
13 مارس 2022

رجحّت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة كردستان العراق، مصدره إيران، وفق ما يعتقده مسؤولون أمريكيون.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق عن سقوط "12 صاروخاً باليستياً" أطلقت من خارج العراق واستهدفت قنصلية أمريكية جديدة قيد الإنشاء في أربيل فجر الأحد.

وتوقع المسؤولون الأمريكيون أن الهجوم قد يكون رداً على غارة جوية إسرائيلية في سوريا الاثنين الماضي أسفرت عن مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني، لكنهم في الوقت نفسه ليسوا متأكدين من الجهة المستهدفة بالهجوم.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه رغم شن المليشيات المسلحة المدعومة من إيران هجمات متكررة في العراق خلال السنوات الأخيرة فإنه نادراً ما تأتي الهجمات مباشرة من إيران.

وتزايدت وتيرة الهجمات التي تستهدف قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ مطلع عام 2022 الجاري، وذلك بالتزامن مع تهديد فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران باستهداف القوات الأجنبية بالبلاد، بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامهما إلى استشارية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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