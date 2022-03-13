سياسة
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الضفة.. رعب بمدرسة فلسطينية بعد إطلاق مستوطن إسرائيلي النار تجاهها
اضطرت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم بالضفة الغربية إلى إخلاء مدرسة فلسطينية من الطلبة بعد إطلاق مستوطن إسرائيلي الأحد الرصاص تجاهها، ما تسبب بحالة من الرعب بين الطلبة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.
الضفة.. رعب بمدرسة فلسطينية بعد إطلاق مستوطن إسرائيلي النار تجاهها
مجموعة من المستوطنين ترجلوا في محيط المدرسة مما أثار حالة من الرعب بين صفوف الطلبة
13 مارس 2022

أطلق مستوطن إسرائيلي الأحد الرصاص على مدرسة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة من دون التبليغ عن وقوع إصابات.

وقال شهود عيان للأناضول إن "مستوطناً ترجل من حافلة إسرائيلية، وأطلق النار تجاه مدرسة الخنساء الأساسية للذكور في بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم (جنوب)"، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأوضح الشهود أن "مجموعة من المستوطنين ترجلوا في محيط المدرسة، مما أثار حالة من الرعب بين صفوف الطلبة".

بدورها قررت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم إخلاء المدرسة من الطلبة "حفاظاً على سلامتهم"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ومؤخراً تزايدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتتنوع بين إطلاق نار تجاه الفلسطينيين ومهاجمة بيوتهم بالحجارة والاعتداء عليهم أو قطع أشجارهم.

وكان المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند أعرب في الـ23 من فبراير/شباط الماضي خلال جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي عن قلقه حيال استمرار "عنف المستوطنين"، وذلك بعدما سبقه احتجاج مماثل من دول الاتحاد الأوروبي.

​​​​​​​وتُشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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