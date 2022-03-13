قال مصدر مطلع إن وزير الخارجية القطري سيسافر إلى موسكو الأحد لإجراء مشاورات بشأن المحادثات النووية الإيرانية وهجوم روسيا على أوكرانيا، وفق وكالة رويترز.

وقال المصدر إن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر، الحليف المقرب للولايات المتحدة والمنتج الكبير للغاز، سيجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وتواجه المحادثات المستمرة منذ 11 شهراً في فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران خطر الانهيار، بعدما أجبر مطلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية على تعليق المفاوضات على الرغم من التوصل إلى نص مكتمل بدرجة كبيرة.

وتريد روسيا ضمانات بأن تجارتها مع إيران لن تتأثر بالعقوبات التي فُرضت على موسكو بعد هجومها على أوكرانيا، وهو مطلب تقول القوى الغربية إنه غير مقبول وأصرّت واشنطن على أنها لن توافق عليه.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن بن عبد الرحمن بحث أمس السبت المحادثات النووية في اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وتسعى محادثات فيينا لإعادة إيران للامتثال للقيود الواردة في الاتفاق على أنشطتها النووية سريعة التقدم وإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه في 2018 بعهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن حاكم قطر اجتمع الخميس مع بيكتم رستم المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني لبحث الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.