استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليته البرية التي بدأها شمال القطاع منذ استئنافه الإبادة الجماعية في 18 مارس/آذار الماضي.

وأفاد الدفاع المدني باستشهاد 30 فلسطينياً على الأقل في قطاع غزة منذ فجر اليوم، مشيراً إلى أنها "ليست حصيلة نهائية".

وأفاد مصدر طبي باستشهاد 25 فلسطينياً بقصف استهدف، فجر اليوم الجمعة، منزلاً في حي المنارة جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأضاف المصدر أن فلسطينياً وزوجته استشهدا في قصف إسرائيلي استهدفهما شمال مدينة رفح جنوبي القطاع.

وشمال القطاع، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة.

كما قال شهود عيان إن جيش الاحتلال قصف محطة "غباين" لتحلية المياه بحي التفاح شرقي مدينة غزة، ضمن حرب التعطيش التي يشنّها على الفلسطينيين.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول الإمدادات الأساسية من غذاء ومياه وأغذية لقطاع غزة عقب إغلاقه للمعابر ما تسبب بكارثة إنسانية وتفاقم للمجاعة.

توسيع العملية البرية

تزامناً مع ذلك، أفاد شهود عيان بأن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وسط تغطية نارية وقصف مدفعي وجوي كثيف.

وقالت مصادر محلية، إن سيدة فلسطينية استشهدت مع طفلتها وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على حي الشجاعية.

وصباح اليوم الجمعة، قال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان عبر منصة إكس، إن الجيش "بدأ العمل في الساعات الماضية في منطقة الشجاعية شمالي قطاع غزة"، معلناً توسيع العملية البرية.

وادعى أنه خلال العملية جرى تدمير بنى تحتية، قال إن من ضمنها "مجمع قيادة وسيطرة" تستخدمه حركة "حماس" لتخطيط وتوجيه أنشطتها، على حدّ قوله.

كما زعم البيان أنه أُخليت منطقة تنفيذ العمليات شمال القطاع من سكانها "عبر مسارات مخصصة لهذا الغرض"، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيستمر في عملياته داخل قطاع غزة.

ومنذ بداية حرب الإبادة ضد قطاع غزة، يجبر جيش الاحتلال سكان المناطق التي يتوغل بها على إخلائها، عبر إرسال إنذارات بالإخلاء يتبعها تنفيذ أحزمة نارية حول المناطق المستهدفة للضغط على سكانها وإجبارهم على النزوح إلى المجهول.

وأمس الخميس، أنذر الجيش الفلسطينيين بمناطق وأحياء شرق مدينة غزة بإخلاء منازلهم قبل الهجوم عليها، وهي منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة والتركمان والزيتون الشرقي.

ولم يترك الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة مكاناً آمناً، إذ إن عمليات القصف متواصلة في أنحاء القطاع كافة، كان أحدثها تنفيذه، أمس الخميس، مجزرة في مدرسة دار الأرقم، شرق مدينة غزة، رغم أنها تؤوي نازحين.

وتسبب قصف مدرسة الأرقم في استشهاد 31 نازحاً وإصابة نحو 100 بينهم أطفال ونساء ومسنون، وفق إحصاءات رسمية.

وزعم الجيش أنه هاجم "مجمع قيادة" لحماس بقصفه مدرسة الأرقم، بينما نفت حكومة غزة ذلك، مؤكدة أن الهجوم استهدف نازحين مدنيين.

والأربعاء، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي التوغل بشكل واسع بمدينة رفح جنوباً ضمن عمليته المتواصلة جنوب القطاع، بعد جلبه الفرقة القتالية 36 إلى المنطقة، وفق إعلام عبري.

يأتي ذلك في ظل استمرار المجاعة جراء مواصلة إسرائيل إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية منذ 2 مارس/آذار المنصرم، وتوقف عمل المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي منذ الثلاثاء، بسبب نفاد الدقيق.

"الجوع سلاح إسرائيلي"

في السياق ذاته، ذكر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في منشور على منصة إكس، أمس الخميس، أن الجوع واليأس ينتشران في قطاع غزة مع استخدام إسرائيل الغذاء والمساعدات الإنسانية سلاحاً.

وأشار لازاريني إلى أن إسرائيل تفرض حصاراً خانقاً على غزة منذ أكثر من شهر وتواصل منع دخول البضائع الأساسية، مثل الغذاء والدواء والوقود، وهو ما وصفه بـ"العقاب الجماعي".

وأوضح أن النظام المدني في القطاع بدأ يتدهور بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل، لافتاً إلى أن الفلسطينيين في غزة متعبون جداً لأنهم محاصرون في مساحة صغيرة، وطالب برفع الحصار ودخول المساعدات الإنسانية.

وسبق وتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.