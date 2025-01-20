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تركيا تُعزي نيجيريا في ضحايا حادثة انفجار صهريج الوقود
أعربت وزارة الخارجية التركية، يوم الأحد، عن تعازيها للشعب النيجيري في ضحايا انفجار صهريج وقود في ولاية النيجر شمال نيجيريا.
تركيا تُعزي نيجيريا في ضحايا حادثة انفجار صهريج الوقود
تركيا تُعزي نيجيريا في ضحايا حادث انفجار صهريج الوقود. / صورة: <a href='https://www.trtarabi.com/'>TRT عربي</a> (TRT عربي)
20 يناير 2025

وأعربت الوزارة، في بيان لها، عن حزنها العميق بسبب الخسائر في الأرواح جراء الحادثة، وتقدمت بتعازيها إلى أُسَر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت السلطات النيجيرية قد أعلنت عن مصرع 86 شخصاً في انفجار صهريج وقود وقع على طريق ديكو-ماجي في ولاية النيجر. ولا يزال 55 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفيات، وفقاً لما أعلنه عبد الله بابا-آراه، المدير العام لوكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر.

وأوضحت هيئة السلامة المرورية في الولاية أن سائق شاحنة صهريج الوقود فقدَ السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلابها على الطريق. ووقع الانفجار في أثناء محاولات السكان المحليين الحصول على الوقود من الشاحنة المقلوبة.

يُذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد أقل من عام من انفجار مماثل وقع في أكتوبر/تشرين الأول 2024 في ولاية جيجاوا شمال نيجيريا، وأسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصاً.

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