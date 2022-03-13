نفت مصادر دبلوماسية تركية الأحد مزاعم وسائل إعلام إسرائيلية بأن أنقرة ستمنح تل أبيب قطعة أثرية تعرف باسم "نقش سلوان" جرى نقلها إلى مدينة إسطنبول من القدس في العهد العثماني.

وقالت المصادر الدبلوماسية لمراسل الأناضول إن مزاعم نية تركيا منح إسرائيل القطعة الأثرية التي عثر عليها في القدس عام 1880 التي كانت حينها أرضاً عثمانية، أنباء "كاذبة".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الإدارة الإسرائيلية طلبت من تركيا مرات عدة منحها "نقش سلون"، إلا أن تركيا رفضت ذلك مراراً.

وزعم خبر على موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن نقش سلوان الموجود في متحف الآثار بإسطنبول من أهم النقوش العبرية القديمة، وأنه سيمنح لإسرائيل.