سياسة
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مصادر تركية تنفي ما تداولته وسائل إعلام عبرية حول منح إسرائيل قطعة أثرية
أكّدت مصادر دبلوماسية تركية عدم صحة ما تداولته وسائل إعلام عبرية حول نية أنقرة منح تل أبيب قطعة أثرية تعرف باسم "نقش سلوان" جرى نقلها إلى مدينة إسطنبول من القدس في العهد العثماني.
مصادر تركية تنفي ما تداولته وسائل إعلام عبرية حول منح إسرائيل قطعة أثرية
مصادر تركية تنفي ما تداولته وسائل إعلام عبرية حول نية تركيا منح إسرائيل قطعة "نقش السلوان" الموجودة في إسطنبول / AA
13 مارس 2022

نفت مصادر دبلوماسية تركية الأحد مزاعم وسائل إعلام إسرائيلية بأن أنقرة ستمنح تل أبيب قطعة أثرية تعرف باسم "نقش سلوان" جرى نقلها إلى مدينة إسطنبول من القدس في العهد العثماني.

وقالت المصادر الدبلوماسية لمراسل الأناضول إن مزاعم نية تركيا منح إسرائيل القطعة الأثرية التي عثر عليها في القدس عام 1880 التي كانت حينها أرضاً عثمانية، أنباء "كاذبة".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الإدارة الإسرائيلية طلبت من تركيا مرات عدة منحها "نقش سلون"، إلا أن تركيا رفضت ذلك مراراً.

وزعم خبر على موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن نقش سلوان الموجود في متحف الآثار بإسطنبول من أهم النقوش العبرية القديمة، وأنه سيمنح لإسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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