أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل 9 أشخاص في قصف صاروخي للجيش الروسي على مدينة ميكولايف.

جاء ذلك في تغريدة لحاكم مدينة ميكولايف الأوكرانية، فيتالي كيم، عبر حسابه على تويتر الأحد.

بدوره، أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني، أن 85 طفلاً قُتلوا وأصيب 100 آخرون نتيجة الهجمات الروسية بين 24 فبراير/شباط الفائت، و13 مارس/آذار الجاري.

وأوضح المدعي العام في بيان، أن الأطفال الأكثر تضرراً من الحرب هم من مناطق كييف وخاركيف ودونيتسك وسومي وخيرسون وميكولايف وجيتورمير.

استهداف قاعدة عسكرية بلفيف

أعلنت السلطات الأوكرانية، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي على قاعدة تدريب عسكرية قرب مدينة لفيف غربي البلاد إلى 35 قتيلاً و 134 جريحاً.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الإدارة الإقليمية لمدينة لفيف قولها إن حصيلة القصف ارتفعت إلى 35 قتيلاً.

وأضافت أن 134 شخصاً آخرين نُقلوا إلى المستشفى بسبب إصابات ناجمة عن الضربات الصاروخية.

وفي وقت سابق اليوم، قال مكسيم كوزيتسكي، حاكم مدينة لفيف، في تصريح صحفي، إن القوات الروسية أطلقت أكثر من 30 صاروخ كروز، على قاعدة يافوريف العسكرية، التي تبعد 30 كلم شمال غربي لفيف و 35 كلم عن حدود أوكرانيا مع بولندا.

وكشف أن الحصيلة الأولية للقتلى بلغت 9 فضلاً عن إصابة 57 آخرين، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

وترسل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بانتظام مدربين إلى القاعدة، المعروفة أيضاً باسم المركز الدولي لحفظ السلام والأمن، لتدريب أفراد الجيش الأوكراني.

كما استضافت المنشأة أيضاً تدريبات دولية لحلف شمال الأطلسي، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف أن القوات الروسية قصفت "المركز الدولي لحفظ السلام والأمن" وهو قاعدة عسكرية ضخمة، قرب مدينة لفيف المتاخمة للحدود البولندية.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها توثق آثار القصف الروسي للمعسكر، نشرتها وسائل إعلام روسية.

وفي سياق ذلك، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الهجوم الروسي قرب حدود بولندا يظهر أن بوتين يوسع أهدافه ويعكس الإحباط من عدم إحراز تقدم.

وأضاف أنه أوضح لبكين أن واشنطن لن تسمح لأي بلد بتعويض روسيا عن خسائر العقوبات.

الخسائر الروسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقتل 13 ألف جندي روسي، خلال 18 يوماً من الحرب الروسية على بلاده.

وأوضح زيلينسكي في رسالة نشرها على تيليغرام الأحد، أن أوكرانيا كانت تقاتل لحماية أراضيها منذ 8 سنوات، لكنها اليوم تخوض حرباً واسعة النطاق.

وأضاف: "نحن في اليوم 18 للهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا. قُتل 13 ألفاً من الغزاة".

وأشار إلى أن خسارة الجيش الروسي لم تكن كذلك حتى في حربي الشيشان وأفغانستان، لافتاً إلى تدمير 74 طائرة حربية روسية، و86 مروحية، وأكثر من ألف مدرعة.

وذكر أن مدينة ماريوبول تعيش الآن أوقاتاً صعبة للغاية، وأنهم يبذلون قصارى جهدهم في إخراج العدو الروسي من المدينة.

كما لفت إلى إجلاء 125 ألف شخص من المدينة، وإرسال 100 طن من المساعدات الإنسانية لماريوبول.

المفاوضات الروسية-الأوكرانية

قال المفاوض الأوكراني والمستشار بالرئاسة ميخائيل بودولياك اليوم الأحد إنه يعتقد أنه من الممكن إحراز تقدم خلال المحادثات مع روسيا خلال الأيام المقبلة إذ إن الجانب الروسي أصبح بنّاء بشكل أكبر.

وأضاف خلال مقطع فيديو نُشر على الإنترنت "لن نتنازل من حيث المبدأ عن أي مواقف. تدرك روسيا ذلك الآن. وبدأت بالفعل التحدث بطريقة بناءة. أعتقد أننا سنحقق بعض النتائج في غضون أيام حرفياً".

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المندوب الروسي للمحادثات مع أوكرانيا قوله إن هناك تقدماً جوهرياً.

وأضاف أنه من الممكن الوصول إلى موقف مشترك بين الوفدين قريباً.