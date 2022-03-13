سياسة
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أردوغان يتفق مع رئيس وزراء اليونان على تحسين العلاقات الثنائية رغم الخلافات
اتفق الرئيس التركي ورئيس الوزراء اليوناني خلال محادثات مشتركة على تحسين العلاقات الثنائية رغم الخلافات. وأكد أردوغان حرصه على دفع العلاقات قُدماً مع اليونان وإحراز تقدّم في القضايا المتعلقة ببحر إيجه والأقليات ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
أردوغان يتفق مع رئيس وزراء اليونان على تحسين العلاقات الثنائية رغم الخلافات
أردوغان يتفق مع رئيس وزراء اليونان على تحسين العلاقات الثنائية رغم الخلافات / AP
13 مارس 2022

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اتفقا خلال محادثاتهما على تحسين العلاقات الثنائية رغم الخلافات.

وجرى اللقاء المغلق بين أردوغان وميتسوتاكيس، الأحد، في قصر وحيد الدين بإسطنبول، واستمر ساعتين.

وأكد أردوغان لميتسوتاكيس حرصه على دفع العلاقات قُدماً مع اليونان وإحراز تقدّم في القضايا المتعلقة ببحر إيجه والأقليات ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

وبحث أردوغان وميتسوتاكيس المسؤولية الخاصة التي تتحملها تركيا واليونان في الهيكلية الأمنية الأوروبية التي تغيّرت مع الهجوم الروسي على أوكرانيا.

كما استعرض الطرفان الفوائد الإقليمية والثنائية الناجمة عن تعزيز التعاون بين البلدين والتركيز على الأجندة الإيجابية.

ووصل رئيس الوزراء اليوناني، الأحد، إلى إسطنبول للمشاركة في قداس ديني ببطريركية فنر للروم الأرثوذكس، ولقاء الرئيس أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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