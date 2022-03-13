أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، عن تقديره لجهود الوساطة التي يبذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، وصل الأناضول نسخة منه.

وجاء في البيان، أن "الأمين العام تحدث عبر الهاتف صباح الأحد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأضاف أن "الأمين العام أعرب عن تقديره لجهود الوساطة التي يبدلها الرئيس أردوغان بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع: "ناقش الطرفان المبادرات المختلفة الجارية لإنهاء الصراع، فالسلام هو الهدف الأهم".

وأوضح أن الجانبين تناولا أيضاً "القضايا المتعلقة بالأمن النووي، فضلاً عن تأثير الصراع (الروسي الأوكراني) على الغذاء وأمن الطاقة على الصعيد العالمي".

تركيا مركز عالمي للدبلوماسية

قال فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن بلاده ستظل في المرحلة المقبلة أيضاً، "مركزاً للدبلوماسية والمكان الذي ينبض فيه قلب العالم من الناحية الاستراتيجية".

وأضاف ألطون في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، الأحد، أن تركيا أثبتت من خلال التحركات الدبلوماسية التي شهدتها، الأسبوع الأخير، التأثير الاستراتيجي الذي تمتلكه وأهميتها العالمية من الناحيتين الجيوسياسية والجيواقتصادية.

وشدد على أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أثبت هذه الحقيقة بشكل واضح.

وأردف ألطون أن بلاده ستظل مكاناً تناقش فيه المشاكل العالمية، وتحلّ فيه الخلافات ويحقق السلام والاستقرار.

وأفاد بأن تركيا ستواصل انتهاج سياسة خارجية تقوم على إفشال كافة الألاعيب في المناطق الجغرافية التي تسودها الحروب والمآسي، وتضع في مركزها الإنسان والقيم الإنسانية والمجتمعات في منطقتها.

وتابع: "تركيا ستكون دوماً ضامناً للسلام والعدالة على الصعيد العالمي، وصوتاً للمظلومين والضحايا."

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.​​​​​​​

ومنذ بداية العملية العسكرية، بذلت تركيا جهوداً دبلوماسية لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية والحوار، فبينما أعلنت أنقرة مراراً دعمها وحدة الأراضي الأوكرانية، رافضةً فرض عقوبات على موسكو.

وفي إطار تلك الجهود، أجرى الرئيس أردوغان اتصالات مع نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والروسي فلاديمير بوتين، حث خلالهما على ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح الممرات الإنسانية وتوقيع اتفاق سلام.

وفي 10 مارس/آذار الجاري، جرى اجتماع ثلاثي لبحث الأزمة بين وزراء خارجية تركيا مولود جاوش أوغلو، وروسيا سيرغي لافروف، وأكرانيا دميترو كوليبا، على هامش "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، جنوبي تركيا.