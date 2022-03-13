نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله اليوم الأحد إن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ليست جارية الآن لكنها ستُستأنف غداً الاثنين.

وأدلى بيسكوف بهذه التصريحات بعد أن قال مستشار الرئاسة الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش إن أوكرانيا وروسيا تجريان محادثات اليوم الأحد، مع التركيز بشكل خاص على الوضع حول مدينة ماريوبول المحاصرة.

والاثنين أيضاً، يلتقي وفد أمريكي برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وفداً صينياً في العاصمة الإيطالية روما، غداً الاثنين، لبحث الحرب الدائرة في أوكرانيا، حسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إيميلي هورن، في بيان، إن "المحادثات بين مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومستشار السياسة الخارجية الصيني يانغ جيتشي ستجري في روما غداً الاثنين"، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأوضحت المتحدثة أن "الجانبين سيناقشان الجهود الجارية لإدارة المنافسة بين بلدينا من ناحية، وتأثير التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا على الأمن الإقليمي والعالمي من ناحية أخرى".

وفي السياق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الأحد على تويتر إنه تحدث هاتفياً إلى نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن.

وأضاف: "كلانا متفق على أنه يتعين القيام بالمزيد من العمل لوقف العدوان الروسي ومحاسبة روسيا على جرائمها".

دعوة لإيقاف الحرب

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد شركتي البرمجيات الأمريكيتين مايكروسوفت كورب وأوراكل كورب ومجموعة ساب الألمانية لبرامج الشركات لوقف خدمات دعم منتجاتها في روسيا.

وكتب على تويتر: "أوقفوا دعم منتجاتكم في روسيا. أوقفوا الحرب!".

من جانبها، قالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا في مقابلة مع التليفزيون الرسمي اليوم الأحد إن أكثر من 140 ألف مدني أُجلوا من مناطق العمليات في البلاد.

وأضافت فيريشوك أن قافلة إغاثة إنسانية أخفقت مرة أخرى في الوصول إلى مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بسبب القصف الروسي.

وقالت: "توقفت القافلة في مدينة بيرديانسك (التي تحتلها القوات الروسية) وستحاول غداً من جديد الوصول إلى ماريوبول".