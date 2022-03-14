سياسة
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اليونان: أرسينا الأسس لتحسين العلاقات الثنائية مع تركيا
أفاد رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، بأنه خلال لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، جرى إرساء الأسس لتحسين العلاقات الثنائية.
اليونان: أرسينا الأسس لتحسين العلاقات الثنائية مع تركيا
رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس / AA
14 مارس 2022

قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، إنه خلال لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، جرى إرساء الأسس لتحسين العلاقات الثنائية.

وحسب بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء اليوناني، الأحد، أكد ميتسوتاكيس خلال لقائه مع بطريرك فنار للروم الأرثوذكس بارثولوميو أن أجواء إيجابية سادت اجتماعه مع أردوغان.

وأضاف: "يواجه البلدان خلال هذه الفترة العديد من المشاكل المشتركة، اتفقنا على أنه من الأهمية بمكان التركيز على المشاكل التي توحدنا عوضاً عن تلك التي تفرقنا".

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على إنشاء أجندة إيجابية في العديد من القضايا، لاسيما الاقتصاد.

وتابع: "أعتقد أنه يمكننا إحراز تقدم كبير في الأشهر المقبلة، وإذا سارت الأمور على ما يرام، يمكننا في الخريف عقد مجلس التعاون رفيع المستوى في اليونان".

ولفت إلى أن ثمة خلافات في وجهات النظر بين تركيا واليونان لا يمكن التوافق عليها خلال وقت قصير.

وأردف: "أعتقد أننا وضعنا الأسس لتحسين العلاقات الثنائية والتعاون لا سيما فيما يتعلق بالمشكلات الكبرى التي نواجهها حالياً. شاهدتم مجدداً اليوم الصور المأساوية للمدنيين وهم يلقون مصرعهم في أوكرانيا، هذا ما يجب أن يشغلنا".

ووصل ميتسوتاكيس، الأحد، إلى إسطنبول حيث شارك في قداس ديني ببطريركية فنر للروم الأرثوذكس، كما التقى الرئيس التركي.

وعقب لقائه أردوغان التقى ميتسوتاكيس، بطريرك فنار للروم الأرثوذكس بارثولوميو، في القنصلية العامة لليونان بإسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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