أكد زعيم الشيشان رمضان قديروف الاثنين أنه موجود في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية التي تقود هجوماً في البلاد.

ونشر قديروف مقطع فيديو على تلغرام يظهر فيه بزيّ عسكري خلال مراجعته خططاً وهو يجلس إلى طاولة مع جنود داخل غرفة مظلمة، فيما لا يظهر مكانها الخارجي.

وأكد أن هذا الفيديو التُقط في مطار غوستوميل القريب من العاصمة الأوكرانية كييف، والذي استولت عليه القوات الروسية في الأيام الأولى لهجومها، غير أنه لم يتسنَّ التحقق من هذه المعلومة من مصدر مستقل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وكتب قديروف: "قبل أيام كنا على بعد نحو 20 كلم منكم أيها النازيون في كييف، والآن أصبحنا أقرب"، ودعا القوات الأوكرانية للاستسلام "وإلا فسينتهي أمرها".

وأضاف: "سنريكم في شكل ملموس أن الممارسة الروسية تُعلّم الحرب أفضل من النظرية الأجنبية ومن توصيات المستشارين العسكريين".

ونشر قديروف الذي غالباً ما يصف نفسه بأنه "جندي مشاة" لبوتين، مقاطع مصورة لقوات شيشانية مدججة بالسلاح في منطقة كييف، في إطار قوة الغزو الروسي.

ودأبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على اتهام قديروف بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، لكنه ينفي هذه الاتهامات.

وخاضت موسكو حربين مع انفصاليين في الشيشان، وهي منطقة أغلب سكانها من المسلمين في جنوب روسيا، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، لكنها ضخت منذ ذلك الحين مبالغ ضخمة من الأموال في المنطقة لإعادة بنائها، ومنحت قديروف قدراً كبيراً من الحكم الذاتي.