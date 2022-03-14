سياسة
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بسبب العقوبات الغربية.. موسكو: قد نضطر إلى سداد الديون بالروبل
حذّرت وزارة المالية الروسية من أنها قد تضطر مستقبلاً إلى سداد ديونها بالروبل الروسي إذا منعت العقوبات المفروضة على موسكو البنوك من الوفاء بديونها بعملة الإصدار.
بسبب العقوبات الغربية.. موسكو: قد نضطر إلى سداد الديون بالروبل
وزارة المالية الروسية تقول إنها قد تضطر إلى سداد ديونها بالروبل بسبب العقوبات / AA
14 مارس 2022

قالت وزارة المالية الروسية الاثنين إنها وافقت على إجراء مؤقت لسداد الديون بالعملة الأجنبية، لكنها حذّرت من أن المدفوعات ستُقدّم بالروبل الروسي إذا منعت العقوبات البنوك من الوفاء بديونها بعملة الإصدار.

وأضافت الوزارة في بيان أن روسيا لديها أموال كافية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، لكنها انتقدت العقوبات الغربية التي تجمّد حسابات الحكومة والبنك المركزي بالعملات الأجنبية، واصفة ذلك بأنه رغبة في الإيحاء بأن موسكو غير قادرة على سداد ديونها.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن العقوبات الغربية المفروضة على بلاده لن تجعل موسكو تحيد عن مسارها.

ونقلاً عن وسائل إعلام روسية أكّد لافروف أن "موسكو لن تطلب من الولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات التي لن تجبر روسيا على تغيير مسارها".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وحلفاءها يهدفون إلى خلق أوضاع صعبة للاقتصاد والشعب الروسيين".

وتابع: "العقوبات التي فرضت علينا والتي تعد وسيلة ضغط، أولًا غير قانونية وثانياً لن تحقق نتائجها المرجوة".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي شنت روسيا عمليات عسكرية واسعة ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية على رأسها حلف الناتو واتخاذ موقف الحياد التام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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