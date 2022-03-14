سياسة
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خلال أيام.. زفاف مؤسس ويكيليكس داخل سجنه في بريطانيا
قبل أسابيع قليلة من الذكرى الثالثة لاعتقاله يعتزم مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانغ الزواج بخطيبته ستيلا موريس في سجن بيلمارش بلندن خلال مارس/آذار الجاري.
خلال أيام.. زفاف مؤسس ويكيليكس داخل سجنه في بريطانيا
خطيبة جوليان أسانغ ستيلا موريس وأم أولاده / AFP
14 مارس 2022

قبل أسابيع قليلة من الذكرى الثالثة لاعتقاله يعتزم مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانغ الزواج بخطيبته ستيلا موريس بسجن بيلمارش بلندن في 23 مارس/آذار الجاري.

وأعربت موريس عن سعادتها بالقرار بعد عدة أشهر من عرضه عليها لأول مرة، وقالت إن "جوليان يتطلع إلى حفل الزفاف الذي سيحدث أخيراً"، وموريس في الـ50 من عمرها، ولديها طفلان من أسانغ.

وتابعت موريس: "نحن متحمسون للغاية رغم الظروف الضيقة والتدخل غير المبرر في خططنا"، مثل عدم السماح لهم بإحضار مصور فوتوغرافي.

وحول استمرار اعتقال أسانغ، قالت موريس: "إنه محتجز بطلب أمريكي نيابة عن قوة أجنبية، ولم يوجَّه أي اتهام إليه"، واصفة الوضع بالمخزي.

وفي أبريل/نيسان 2019 اعتُقل أسانغ بعد قضاء سبع سنوات في سفارة الإكوادور بلندن، التي لجأ إليها هرباً من حكم أمريكي.

ويواجه الأسترالي الذي تدعمه عدة منظمات حقوقية عقوبة تصل إلى السجن 175 عاماً في الولايات المتحدة لنشره أكثر من 700 ألف وثيقة سرية عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية، بخاصة في العراق وأفغانستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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