سياسة
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"معلومات مضللة".. الصين تنفي ادعاءات أمريكية بطلب روسيا مساعدات عسكرية
رفضت الصين المزاعم الأمريكية التي تشير إلى أن روسيا طلبت من بكين "مساعدات عسكرية واقتصادية" لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا ووصفتها بأنها "معلومات مضللة".
"معلومات مضللة".. الصين تنفي ادعاءات أمريكية بطلب روسيا مساعدات عسكرية
لم تندد بكين بالعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وحثّت على حل للأزمة عبر التفاوض. / Reuters
14 مارس 2022

رفضت الصين الاثنين المزاعم الأمريكية التي تشير إلى أن روسيا طلبت من بكين "مساعدات عسكرية واقتصادية" لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وقال متحدث وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن التقارير الواردة من مسؤول حكومي أمريكي مجهول بأن روسيا طلبت من بكين مساعدة عسكرية تشكل "معلومات مضللة".

جاء ذلك بينما شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في تصريحات صحفية اليوم على أن الصين "ستواجه عواقب" مساعدتها روسيا على التهرب من العقوبات.

وأمس نقلت وسائل إعلام أمريكية عدة بينها "فايننشال تايمز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "روسيا طلبت من الصين معدات عسكرية تدعم عمليتها العسكرية في أوكرانيا".

ولم تندد بكين بالعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وحثّت على حل للأزمة عبر التفاوض.

ومن المقرر أن يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان مستشار السياسية الخارجية الصيني يانغ جيتشي في العاصمة الإيطالية روما في وقت لاحق من اليوم.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.​​​​​​​

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط ترمي إلى انضمام الأخيرة إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما تشترط التزام كييف الحياد التام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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