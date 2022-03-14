سياسة
2 دقيقة قراءة
صاحبة الصورة الشهيرة من مستشفى ماريوبول ومولودتها تفارقان الحياة
لقيت صاحبة الصورة الشهيرة التي شوهِدت في أثناء القصف الروسي لمستشفى الولادة بمدينة ماريوبول مصرعها بعد أن وضعت مولودتها ميتة، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشييتد برس.
صاحبة الصورة الشهيرة من مستشفى ماريوبول ومولودتها تفارقان الحياة
صورة / AP
14 مارس 2022

أفادت وكالة أسوشييتد برس بأن السيدة صاحبة الصورة الشهيرة التي شوهِدت في أثناء القصف الروسي لمستشفى الولادة بمدينة ماريوبول تُوفيت هي ومولودتها.

وفي مقطع فيديو وصور التقطها صحفيو وكالة أسوشييتد برس الأربعاء بعد القصف الروسي للمستشفى شوهدت ماريانا فيشغيرسكايا وهي تحاول الهرب ممسكة ببطنها الملطّخ بالدماء.

ونقلت فيشغيرسكايا إلى مستشفى آخر ولكنه أقرب إلى خط المواجهة، حيث عمل الأطباء على إبقائها على قيد الحياة.

وقال الجراح تيمور مارين إنها كانت تعاني تهشّماً وكسوراً في الحوض والورك، مضيفاً أن المسعفين أخرجوا المولودة بعملية قيصرية، لكن "لم تظهر عليها أي علامات حياة".

وأوضح ماربن أنهم ركّزوا بعد ذلك على الأم، لكنها فارقت الحياة بعد أكثر من 30 دقيقة من محاولات الإنعاش التي لم تُجدِ نفعاً.

وزعم المسؤولون الروس أن مستشفى الولادة قد استولى عليه "متطرفون" أوكرانيون لاستخدامه قاعدةً، وأنه كان خالياً بلا مرضى ولا مسعفين، كما وصف سفير روسيا في الأمم المتحدة الصور المنتشرة بأنها "أخبار مزيفة".

في المقابل استطاع صحفيو أسوشيتد برس الذين كانوا يكتبون من داخل ماريوبول المحاصرة منذ بداية الحرب، توثيق الهجوم ورأوا الضحايا والأضرار بشكل مباشر، ملتقطين صوراً ومقاطع فيديو لسيدات حوامل يحاولن الفرار من القصف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us