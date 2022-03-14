سياسة
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رئيس الحرس الوطني الروسي يُقر: حرب أوكرانيا تسير أبطأ من المخطَّط
اعترف رئيس الحرس الوطني فيكتور زولوتوف وأحد أوثق حلفاء بوتين، بأن الحرب في أوكرانيا تسير أبطأ من المتوقع، بسبب ما وصفه بـ"قوى أوكرانية يمينية متطرفة تختبئ خلف المدنيين".
رئيس الحرس الوطني الروسي يُقر: حرب أوكرانيا تسير أبطأ من المخطَّط
رئيس الحرس الوطني الروسي يُقر: حرب أوكرانيا تسير أبطأ من المخطَّط / Reuters
14 مارس 2022

قال أحد أوثق حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية التي تنفذّها روسيا في أوكرانيا لا تسير بالسرعة التي أرادها الكرملين، في ما يُعَدّ أقوى اعتراف علني حتى الآن من موسكو بأن الأمور لا تسير وفقاً للخطة الموضوعة.

وعزا رئيس الحرس الوطني فيكتور زولوتوف، في كلمة ألقاها خلال قداس ترأسه بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية كيريل، الإيقاع الأبطأ من المتوقع إلى ما قال إنه قوى أوكرانية يمينية متطرفة تختبئ خلف المدنيين، مكرراً اتهاماً شائعاً بين المسؤولين الروس.

وبدا أن تعليقاته تتناقض مع تقييم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو الجمعة، الذي أبلغ بوتين أن "كل شيء يسير وفق الخطة".

وقال زولوتوف الذي كان مسؤولاً في فترة سابقة عن أمن بوتين الشخصي: "أود أن أقول نعم، ليس كل شيء يسير بالسرعة التي نودّها"، وأضاف: "لكننا نمضي صوب هدفنا خطوة خطوة، وسيكون النصر لنا".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" واتخاذ موقف الحياد التام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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